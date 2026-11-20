Les internationaux sont rentrés, un milieu se rapproche de la compétition et les places redeviennent chères à l’ASSE. Avant le déplacement à Reims, les supporters ont plusieurs choix forts à effectuer. À vous de composer l’équipe qui doit démarrer samedi à Auguste-Delaune.

La parenthèse Coupe de France est refermée. Après une qualification difficile face à Rumilly-Vallières (1-2), les Verts retrouvent le championnat avec un déplacement à Reims, samedi 21 novembre à 20 heures. Un rendez-vous pour lequel Ian Cathro récupère des possibilités.

Les derniers internationaux ont retrouvé l’entraînement cette semaine. Leurs retours permettent de relancer la concurrence, notamment en attaque et en défense. Cathro a toutefois précisé que certains joueurs étaient encore en récupération après leurs rencontres en sélection.

Place désormais à vos choix : quel onze doit représenter l’ASSE à Reims ?

Svetlin revient dans l’équation

C’est la principale nouveauté depuis le dernier match. Tamar Svetlin pourrait retrouver le groupe après son absence liée à une douleur au tendon d’Achille.

En conférence de presse jeudi, Cathro l’a annoncé : « Tamar Svetlin est prêt à être avec nous. Si tout va bien demain, il sera disponible pour aller à Reims. » Sa présence reste donc conditionnée à la dernière séance.

Ce retour potentiel ouvre une discussion dans l’entrejeu. Faut-il conserver l’association Maxime Bernauer-Áron Csongvai ? Donner davantage de responsabilités à Mahmoud Jaber ? Ou envisager une place pour Svetlin s’il est confirmé disponible ?

Revenir dans le groupe ne signifie pas automatiquement retrouver une place de titulaire. Mais cette possibilité ouvre des options pour construire une équipe équilibrée.

Old a marqué des points, la défense reste à composer

À Rumilly, Ben Old a pesé directement sur la qualification : auteur de l’égalisation, il a ensuite servi João Ferreira sur le but victorieux. De quoi défendre sa candidature pour ce retour au championnat.

À droite et dans l’axe, plusieurs associations sont envisageables avec Ferreira, Kévin Pedro, Julien Le Cardinal, Sohaib Naïr et Chico Lamba. Le positionnement de Pedro constitue notamment un choix important : dans le couloir ou en charnière ?

Cathro a indiqué que les internationaux étaient revenus sans blessure, tout en signalant que Pedro avait été ménagé après ses deux matchs avec la RD Congo.

Quelle attaque après les difficultés en Coupe ?

Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye renforcent la concurrence offensive après leur passage en sélection. Thierno Ballo et Joshua Duffus, alignés à Annecy, doivent de leur côté convaincre après une prestation collective décevante.

Jakob Breum reste une autre pièce essentielle dans la construction du onze. Faut-il l’associer à Boakye derrière deux attaquants ? Préférer un système avec trois joueurs devant ? Le dispositif choisi déterminera aussi les profils à privilégier.

Dans les buts, Gautier Larsonneur reste forfait. Lamine Sonko est également indisponible après sa blessure à l’épaule en Coupe de France, tandis qu’Elyes Dhaoui poursuit sa récupération.

Les possibilités sont plus nombreuses qu’à Rumilly. Reste à trouver la bonne association : choisissez votre système, placez vos titulaires et composez votre onze pour Reims–ASSE dans le module ci-dessous.

PV Le onze des supporters Fais ta compo de l’ASSE Compose ton onze pour Reims – ASSE et participe au choix des supporters. Votes ouverts jusqu’au samedi 21 novembre 2026 à 12h00 Ton onze 0 /11 Système 4-3-3 4-2-3-1 4-4-2 4-1-4-1 4-2-2-2 3-4-3 3-4-2-1 3-5-2 5-3-2 Recommencer Composition · 4-3-3 Glisse ou clique sur un joueur PV Ton onze prend forme Il reste 11 joueurs à choisir. Partager ma compo Participe au XI des supporters Ta validation est anonyme. Tu peux modifier ton choix jusqu’à la clôture. Valider ma compo Effectif de l’ASSE Choisis tes joueurs Équipe 1 0 G 0 D 0 M 0 A 0 Réserve 0 Aucun joueur ne correspond à ta recherche. Un joueur déjà placé peut être sélectionné pour permuter deux postes.