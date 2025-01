Le mercato hivernal de l'AS Saint-Étienne ne s'est pas encore emballé. Hier, une rumeur se propageait, annonçant un intérêt des Verts pour Timothy Ouma, qui était déjà pisté cet été. Le jeune milieu de terrain kenyan de 20 ans, qui évolue à l'IF Elfsborg en Suède, fait, depuis quelques mois, partie des cibles potentielles du club ligérien. Alors que l'ASSE cherche à renforcer son effectif en vue de la deuxième partie de saison, le profil d'Ouma semble correspondre parfaitement aux attentes du staff stéphanois.

Polyvalent, Timothy Ouma est capable d'évoluer aussi bien en sentinelle qu'en relayeur, offrant ainsi plusieurs options tactiques à son entraîneur. Sa capacité à lire le jeu, à casser les lignes par la passe et à se projeter vers l'avant a attiré l'attention de nombreux clubs européens. Depuis son arrivée en Suède, il n’a cessé de progresser, enchaînant les performances de qualité et prouvant qu’il avait le potentiel pour évoluer à un niveau supérieur.

Sa saison en Allsvenskan, où il a disputé 23 matchs avec 1 but et 1 passe décisive, ainsi que son expérience en coupe d’Europe (13 matchs joués en compétitions continentales, 2 buts, 1 passe décisive), témoignent de son impact au sein d'une équipe qui se sent déjà orpheline de son milieu de terrain. Son endurance et son intelligence de jeu lui permettent de s’adapter à différents styles de jeu, une qualité précieuse pour Horneland qui a installé un système qui fait du milieu de terrain, le coeur de son animation.

L'ASSE déjà sur la piste d'Ouma lors du mercato d'été !

Ce n’est pas la première fois que l’ASSE se positionne sur le joueur. Déjà lors du mercato d'été, les dirigeants stéphanois avaient tenté de le recruter, mais leur offre avait été repoussée par Elfsborg, qui préférait alors conserver son jeune milieu de terrain. Cet hiver, la donne semblait différente. Selon les informations du tabloïd suédois Expressen, l’ASSE est revenue à la charge et les négociations ont été réactivées.

Le directeur sportif d’Elfsborg, Stefan Andreasson, confirmait récemment que son club était en discussion avec plusieurs prétendants : "Il y a des discussions en cours avec des clubs, c’est pourquoi il n’est pas en stage avec le reste de l’équipe en Espagne. Nous avons maintenant une discussion avec le joueur et ses représentants." Cette absence en stage laissait entendre qu’un départ était en préparation.

Une longueur d'avance pour un prétendant...

Mais Saint-Étienne n’était pas seul dans la course. D’autres clubs suivaient de près la situation d’Ouma, dont des formations en Arabie Saoudite prêtes à offrir des conditions financières attractives. Toutefois, le joueur a rapidement décliné ces opportunités, privilégiant un projet sportif plus ambitieux. Parmi les prétendants les plus sérieux, un club en particulier a pris une longueur d’avance : le Slavia Prague.

D’après Sportbladet, le Slavia Prague, habitué aux joutes européennes et régulièrement en lice pour le titre de champion de République tchèque, a négocié activement avec Elfsborg ces dernières semaines et dernières heures. Un accord de principe aurait même été trouvé entre les deux clubs sur l’indemnité de transfert, et il ne resterait plus qu’au conseil d’administration d’Elfsborg à valider définitivement l’opération.

Les Verts définitivement doublés ?

Finalement, après plusieurs jours de réflexion et d’intenses négociations, Timothy Ouma a fait son choix : il devrait prendre la direction du Slavia Prague. En rejoignant ce club, il s’offre l’opportunité de disputer régulièrement des compétitions européennes et de progresser dans un championnat compétitif. L’officialisation du transfert devrait intervenir dans les prochains jours, à moins d’un retournement de situation de dernière minute.

L'ASSE a-t-elle dit son dernier mot ? Rien n'est moins sûr. Les dirigeants stéphanois, et c'est assez rare pour être souligné, travaillent dans la plus grande discrétion lors de ce mercato. Il n'est donc pas impossible qu'une contre-offensive soit lancée par les Verts, à moins qu'un autre joueur ne soit dans le viseur de l'ASSE...