Le premier mercato de l’ASSE sous l’ère Tanenbaum – Gazidis s’est clôturé ce vendredi (bien que des départs à l’étranger soient possibles). Neuf joueurs sont venus dans le Forez pour renforcer l’équipe d’Olivier Dall’Oglio, tandis que deux joueurs formés au club ont signé de nouveaux contrats. Au travers des profils recrutés et des durées de contrat, les contours du projet stéphanois se confirment.

Les nouvelles ambitions mesurées de l’ASSE de Gazidis

Le 3 juin dernier, la vente de l’ASSE a été officialisée. Dans la foulée, Ivan Gazidis s’est présenté à la presse en compagnie de Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld. Le nouveau boss des Verts a alors martelé à de nombreuses reprises l’arrivée du nouvel investisseur Larry Tanenbaum sur la durée, le « long terme » : « Ce sera un projet à long terme sous une propriété familiale avec Larry Tanenbaum », explique-t-il, avant d’ajouter : « Ce que l’on peut garantir pour le moment, c’est qu’il s’agit d’un groupe d’actionnaires qui réfléchit à moyen et long terme. Nous ne voulons pas être dans un état d’urgence chaque année ».

Très rapidement, les nouveaux dirigeants de l’ASSE ont dû se pencher sur le mercato. D’autant qu’ils ont pu être pris de court par la montée de l’ASSE en Ligue 1, inespérée quelques semaines auparavant, comme a pu le concéder, Ivan Gazidis. Peu de temps après avoir investi les bureaux de l’Etrat, Huss Fahmy s’est attaché à trouver une issue à un dossier complexe : l’avenir d’Aïmen Moueffek. En fin de contrat le 30 juin dernier, le milieu de terrain formé au club a finalement prolongé pour le plus grand bonheur du principal concerné et des supporters, qui lui portent une affection particulière.

Ce nouveau contrat a constitué la première grande annonce de ce mercato dans le sens des renforts/arrivées/prolongations. D’autant plus que, et les supporters n’y étaient plus habitués, le contrat a été négocié sur la durée : 4 ans + 1 en option. Le message envoyé est clair et dans la lignée des ambitions d’Ivan Gazidis : s’installer dans la durée et construire un projet par étapes autour de différents profils de joueurs : « On se doit de prendre les mesures pour être compétitifs à un niveau différent, sans perdre l’âme de l’équipe et en opérant d’une façon durable. En signant des joueurs qui peuvent se développer, d’autres qui peuvent performer dès le premier jour, mais aussi des joueurs qui auront peut-être besoin de temps pour s’adapter« , déclarait-il dans une interview à l’Équipe le 17 août dernier.

Un mercato particulièrement hétéroclite dans les profils pour l’ASSE

C’est dans cette perspective que très rapidement, la première recrue est annoncée et officialisée : Yunis Abdelhamid, un vétéran de Ligue 1 pour renforcer l’arrière-garde stéphanoise et apporter son expérience à un vestiaire qui en manque cruellement. Pour le défenseur central arrivé libre en provenance de Reims, le contrat négocié est d’une durée d’une saison et comporte une option d’une année supplémentaire.

Dans la foulée, deux joueurs aux profils très différents sont recrutés : Ben Old, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye, trois jeunes joueurs, l’un tout droit venu de Nouvelle-Zélande, et trouvaille de la « Data », le second, visage géorgien bien connu de la Ligue 2 et qui a tapé dans l’œil des recruteurs stéphanois et le troisième, tout droit venu d’Autriche, un protégé de Lucas Gourna. Si la distance de leur pays d’origine les sépare grandement, la durée de leurs contrats respectifs les rapproche tout autant : 4 ans + 1 en option. Avec ces trois joueurs, nous sommes en plein dans le : « des joueurs qui peuvent se développer, d’autres qui peuvent performer dès le premier joueur, mais aussi des joueurs qui auront besoin de temps pour s’adapter », évoqué par Ivan Gazidis.

Ce premier chapitre du mercato s’est clôturé par l’annonce de la signature d’un nouveau contrat pour Mickaël Nadé, le défenseur central formé dans le Forez, qui prolonge l’aventure à l’ASSE jusqu’en 2028 (+1 an en option). Au travers des « prolongations » de Moueffek et Nadé, un autre message est envoyé quant à la place qui sera accordée à la formation dans le nouveau projet made in Kilmer Sports Ventures.

Le second chapitre du mercato, plus tardif et qui s’est clôturé dans les toutes dernières heures, renferme des recrutements plus hétéroclites avec des jeunes joueurs repérés par la date comme Miladinović ou Ekwah, des joueurs plus ou moins expérimentés (hors Ligue 1) comme Maubleu et Cornud, et un jeune espoir international, Lucas Stassin. La variété de ces recrutements dans les profils footballistiques et les postes se retrouve aussi dans la durée des contrats signés : 2 ans +1 en option pour Maubleu et Cornud, 4 ans +1 en option pour Miladinovic et Stassin, et un prêt avec option d’achat pour Ekwah.

Une révolution en douceur et progressive de l’effectif

Des doutes, des inquiétudes, voire des critiques ont pu être émises pendant le mercato sur le manque d’expérience des recrues et leur jeunesse. Mais rapidement, dans le journal L’Équipe, le nouveau président de l’ASSE avait voulu rassurer les supporters : « Vous oubliez Yunis Abdelhamid, non ? Mais je comprends les interrogations et je suis habitué au scepticisme. Lorsque je suis arrivé à Milan il y a six ans, tout le monde m’a dit qu’on ne pouvait pas gagner avec de jeunes joueurs parce que le maillot est lourd à porter. On a fait venir Théo Hernandez, Ismaël Bennacer et Rafael Leao, que personne ne connaissait à Milan. J’ai confiance dans le travail que nous faisons, dans les joueurs que nous identifions. Et le projet ne se limite pas à cette saison, vous l’avez compris« .

Au final, sur les neuf joueurs recrutés cet été, 5 joueurs se sont engagés jusqu’en 2028, deux jusqu’en 2026, et deux autres jusqu’en juin prochain (sans prendre en compte les années en option et option d’achat). Dans le même temps, Aïmen Moueffek et Mickaël Nadé eux, rempilent jusqu’en 2028, et Yvann Maçon prolonge jusqu’en 2027.

À la vue de la composition actuelle de l’effectif, une véritable scission est visible entre les joueurs déjà présents en Ligue 2 et ceux arrivés cet été (en plus de ceux prolongés).

D’un côté, des joueurs en fin de contrat en juin (Fall, Appiah, Monconduit, Mouton, Cafaro, Wadji) ou en 2026 du fait des prolongations automatiques consécutives à la montée (Larsonneur, Batubinsika, Briançon, Bouchouari, Fomba, Tardieu, Sissoko). À cette liste, il faut ajouter les recrues, pour qui des options sont assorties au contrat : Abdelhamid (2025 +1), Maubleu (2026 +1), Cornud (2026 +1).

De l’autre, les recrues et les joueurs prolongés donc, mais également des jeunes joueurs prometteurs comme Amougou et Aiki bien sûr, à qui il reste deux années de contrat et que les nouveaux dirigeants seraient bien inspirés de prolonger.

Cette variété des situations contractuelles témoigne d’une révolution/refonte lente et progressive que sont en train d’opérer les nouveaux dirigeants de l’ASSE, dans la lignée d’une montée en puissance du projet qui est destinée à s’opérer en plusieurs étapes : « Nous avons de grands rêves et de grandes ambitions, mais c’est un projet qui est très réaliste et pragmatique, ce sera un projet pas à pas. Bien sûr, vous savez, nous devons d’abord mettre en place les pièces nécessaires, la première étape pour nous assurer que nous pouvons nous maintenir en Ligue 1 et s’installer à nouveau durablement dans cette division. Ensuite, après cela, la prochaine étape du développement est d’être plus compétitif à cet égard et, finalement, oui, nous voulons revenir en Europe et nous voulons retrouver la grande tradition européenne qui a fait l’histoire du club », explique Ivan Gazidis.

Ce premier mercato de l’ère Kilmer Sport Ventures, au-delà des investissements consentis, semble donc cohérent vis-à-vis du projet initialement présenté par Ivan Gazidis à son arrivée, bien que le manque d’expérience soit visible (seuls 3 joueurs de l’effectif ont plus de 100 matchs de L1 au compteur) tout autant que la jeunesse du groupe (12 joueurs ont 23 ans ou moins). Place au terrain désormais, avant de possibles ajustements à l’hiver pour poursuivre cette restructuration de l’effectif.

Les recrutements et prolongations du mercato estival de l’ASSE

Brice Maubleu (34 ans, contrat jusqu’en 2026 +1 année en option)

Yunis Abdelhamid (36 ans, contrat jusqu’en 2025 +1 année en option)

Pierre Cornud (27 ans, contrat jusqu’en 2026 +1 année en option)

Yvann Maçon (25 ans, contrat jusqu’en 2027 ?)

Mickaël Nadé (25 ans, contrat jusqu’en 2028 +1 année en option)

Pierre Ekwah (22 ans, prêt d’une saison + option d’achat)

Aïmen Moueffek (23 ans, contrat jusqu’en 2028 +1 année en option)

Igor Miladinovic (21 ans, contrat jusqu’en 2028 +1 année en option)

Augustine Boakye (23 ans, contrat jusqu’en 2028 +1 année en option)

Ben Old (22 ans, contrat jusqu’en 2028 +1 année en option)

Zuriko Davitashvili (23 ans, contrat jusqu’en 2028 +1 année en option)

Lucas Stassin (19 ans, contrat jusqu’en 2028 +1 année en option)

Moyenne d’âge du recrutement (hors prolongations) : 25,2 ans.