L'arrivée de Khvitcha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain ne surprend pas Zouriko Davitashvili, ailier de l'AS Saint-Étienne. Compatriote, ami intime et aîné de trois jours, Kvaratskhelia est bien plus qu'un simple coéquipier pour Davitashvili. Les deux joueurs, qui ont déjà partagé les mêmes couleurs à plusieurs reprises, poursuivent leur complicité en France.

« L'arrivée de Khvitcha au Paris-SG ? Non, ce n'est pas une surprise pour moi, car nous échangeons souvent ensemble. Je savais qu'il allait venir à Paris. C'est super de se retrouver à trois Géorgiens en France, avec Georges Mikautadze à Lyon. Cela nous permet d'être encore plus proches et de continuer à renforcer nos liens », confie Davitashvili dans le journal L'Equipe.

Davitashvili et Kvaratskhelia se connaissent depuis l'âge de 10 ans. Ils ont joué ensemble dan26s de nombreux clubs, débutant à l'académie du Dinamo Tbilissi en Géorgie (2012-2017). « Nous avons été séparés par moments, mais nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises, notamment au Rubin Kazan, au Dinamo Batoumi et aujourd'hui en équipe nationale. Khvitcha est comme un frère pour moi. Nos familles sont très proches, et il est même le parrain de mon fils », ajoute l'ailier des Verts.

Kvaratskhelia, un talent hors norme

Davitashvili ne tarit pas d'éloges sur les qualités footballistiques de son compatriote. « C'est un vrai professionnel qui adore son métier. Il travaille beaucoup sur lui-même, donne toujours le maximum sur le terrain et sait créer des occasions, marquer, ou jouer avec les deux pieds. À mon avis, c'est l'un des meilleurs ailiers gauche au monde. Son impact à Naples, où il a aidé le club à remporter la Serie A après trente-trois ans d'attente, en est la preuve. Je suis certain qu'il réussira aussi bien en Ligue 1. »

En dehors des terrains, Khvitcha Kvaratskhelia est tout aussi remarquable. « C'est quelqu'un de chaleureux et très rigolo. Lors de nos vacances, on se retrouve souvent avec nos familles pour jouer à la PlayStation. Je le bats presque toujours à FIFA, mais il apprend et commence à gagner parfois ! », plaisante Davitashvili.

ASSE-PSG sous le signe des retrouvailles !

Les deux amis s’affronteront bientôt en Ligue 1 lors de la rencontre entre l’ASSE et le PSG qui aura lieu le week-end du 30 mars. Une confrontation que Davitashvili attend avec impatience. « Une fois sur le terrain, on laisse de côté nos liens personnels. Chacun joue pour son équipe. Nous avons déjà vécu cette situation en Russie, mais cette fois, ce sera en France. J’ai hâte de voir ce que cela donnera ! »

L'histoire entre Zouriko Davitashvili et Khvitcha Kvaratskhelia est un révélateur de la bonne santé du football géorgien. Un football dont le sélectionneur national n'est autre que Willy Sagnol, un autre ex-stéphanois, pas étranger au renouveau d'un pays qui a longtemps vécu dans l'ombre de la Russie.