Les joueurs de l’ASSE ont repris le chemin de l’entraînement ce lundi après leur victoire face à Lille. Dorénavant, place à la préparation de Nice, rencontre qui aura lieu ce vendredi à 20h45 à l’Allianz Riviera. Une préparation qui se déroule dans la bonne humeur, comme en témoignent ces images publiées par l’ASSE…

L’ASSE se déplacera ce vendredi à Nice pour le compte de la 5ème journée de championnat de Ligue 1. Une rencontre qui sera un test pour les hommes d’Olivier Dall’Oglio qui ont enfin lancé leur saison la semaine passée en venant à bout de Lille (1-0) à domicile.

Afin de préparer cette opposition face à l’actuel 12ème de L1, le groupe stéphanois s’entraînera à huis-clos durant toute la semaine. Un choix toujours dommageable pour les supporters souhaitant venir au contact des joueurs afin de leur transmettre leurs encouragements. Cela étant, le club nous donne malgré tout des nouvelles des joueurs de l’ASSE via X ! À défaut de jeunes supporters, c’est la caméra du service communication du club qui est allée faire une petite surprise aux joueurs stéphanois en leur tendant une photo à dédicacer un petit peu particulière…

Ben Old : Pro à l’ASSE et déjà champion à 9 ans !

Les joueurs ont eu la surprise de découvrir des photos les représentant… à des âges ou dans des looks ne les mettant pas toujours à leur avantage ! On a notamment pu apercevoir un Ben Old déjà champion de football en 2011 du côté du Wellington Phoenix FC ou encore Zuriko Davitashvili, cheveux en arrière et semblant déjà déterminé !

Une séquence qui prouve que le groupe vit bien et que la bonne humeur est de rigueur après ce bon résultat face à Lille. Toutefois, c’est l’enchaînement des bons résultats qui devrait durablement donner le sourire aux hommes d’olivier Dall’Oglio, c’est tout du moins tout ce qu’on leur souhaite !

Note pour les plus jeunes : Internet n’oublie jamais. 👀🤳 pic.twitter.com/ouPhZKmly6 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 17, 2024

Crédit photo : ASSE