Après avoir marqué un triplé retentissant contre Auxerre, Zuriko Davitashvili a retrouvé la sélection géorgienne pour une série de matchs de Ligue des Nations durant la trêve internationale. Son parcours avec l'équipe nationale a été marqué par deux défaites. Plus inquiétante, l'information qui tournait en boucle ces dernières heures : Davitashvili a été vu boitant bas après son remplacement face à l'Albanie durant les arrêts de jeu de la rencontre. Une blessure est évoquée...

Lors du premier match, la Géorgie affrontait l'Ukraine dans le cadre de la Ligue des Nations. Davitashvili, remplaçant au coup d'envoi, est entré en jeu à la 70e minute. Peu avant la fin du match, il a cru marquer le but de l'égalisation à la 88e minute, mais celui-ci a été annulé après consultation de la VAR pour une position de hors-jeu. La Géorgie a finalement perdu 1-0, relançant ainsi la course dans le groupe avec l'Albanie et la Tchéquie.

Davitashvili blessé à la cuisse ?

Quelques jours plus tard, la Géorgie recevait l'Albanie pour tenter de se rattraper et conserver la tête du groupe. Contrairement au match précédent, Davitashvili a été titularisé dès le début, aux côtés de Kvicha Kvaratskhelia et autres Georges Mikautadze. Malgré une prestation convaincante, notamment avec quelques actions décisives de Davitashvili, la Géorgie s’est inclinée à nouveau 1-0, concédant un deuxième revers consécutif.

Après le match contre l'Albanie, des rumeurs ont circulé, sur les réseaux sociaux, concernant une possible blessure de Davitashvili, remplacé dans les derniers instants du match, à la 95ème minute de jeu. Cependant, comme l’a confirmé le site Poteaux Carrés, le Géorgien n’est pas sorti blessé, mais souffrait simplement de crampes aux ischio-jambiers, probablement dues à l’enchaînement des matchs et aux conditions difficiles rencontrées sur le terrain lors du match précédent contre l’Ukraine. Heureusement, ces crampes ne l'empêcheront pas de reprendre l'entraînement rapidement et d'être prêt pour affronter le RC Lens avec l'ASSE.