Depuis plusieurs semaines, la tension monte autour des tribunes stéphanoises. Le gouvernement, par l’intermédiaire du ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, veut engager la dissolution des principaux groupes de supporters de l’ASSE, les Magic Fans et les Green Angels. Cette décision suscite une vive opposition et pourrait bouleverser le supportérisme à Saint-Étienne.

Le projet repose sur des accusations de violences et de troubles à l’ordre public. Le gouvernement les juge suffisantes pour justifier une telle mesure. Pourtant, les groupes concernés réfutent ces accusations. Ils rappellent leur rôle clé dans l’animation du stade Geoffroy-Guichard et leur collaboration régulière avec les autorités pour garantir le bon déroulement des rencontres.

Les supporters dénoncent une attaque politique visant à affaiblir un mouvement structuré. "Nous sommes des interlocuteurs reconnus des clubs et des autorités. Si nous disparaissons, cela ne fera qu’aggraver les tensions et rendre les déplacements plus incontrôlables", prévient un membre des Green Angels.

Un rôle social et historique

Les groupes de supporters ne se contentent pas d’animer les tribunes. À Saint-Étienne, les Magic Fans et les Green Angels participent activement à des actions sociales et caritatives. Ils soutiennent les plus démunis, organisent des événements solidaires et collectent des fonds pour des associations locales. Leur impact dépasse largement le cadre du football.

"Supprimer les groupes, c’est nier plus de 30 ans d’histoire et d’engagement. Nous ne sommes pas qu’un mouvement de supporters, nous sommes une partie de l’identité de la ville", martèle un porte-parole des Magic Fans.

Dissolution : Quelles conséquences pour l’ASSE ?

Si la dissolution se confirme, l’AS Saint-Étienne devra gérer une situation compliquée. Sans structure officielle, les supporters risquent de se regrouper de manière informelle et non encadrée. Cela compliquerait la gestion des tribunes et des déplacements. Dans d’autres clubs, la dissolution des groupes ultras a souvent entraîné une recrudescence des tensions et des incidents.

De nombreux observateurs estiment que cette mesure accentuera les conflits et radicalisera une partie du mouvement ultra. Plutôt que de punir collectivement des milliers de supporters, il faudrait travailler à des solutions concertées, expliquent plusieurs parlementaires ligériens.

Un rassemblement prévu avant ASSE-PSG

Face à cette menace, la mobilisation s’organise. Les Magic Fans ont publié un message sur leur compte X pour inviter les supporters stéphanois à se rassembler avant la rencontre face au PSG, le samedi 29 mars 2025. Le rendez-vous est fixé à 12h, place Jean-Jaurès à Saint-Étienne, dans le cadre d’une manifestation déclarée. Les groupes de supporters comptent bien faire entendre leur voix et protester contre la décision des autorités avant de rejoindre le stade Geoffroy-Guichard pour soutenir leur équipe.

Une mobilisation pour contrer le projet de dissolution

L’Association Nationale des Supporters (ANS) a déjà pris position contre cette dissolution. Plusieurs clubs rivaux affichent par ailleurs leur soutien aux groupes stéphanois. Une pétition circule et des actions pourraient être menées dans les jours à venir pour dénoncer cette décision.

Le gouvernement ira-t-il jusqu’au bout de sa logique, ou une solution plus diplomatique sera-t-elle trouvée ? En attendant, l’inquiétude grandit à Saint-Étienne, où la ferveur verte risque de perdre une part essentielle de son identité.

Même les panneaux publicitaires de Saint-Etienne sont prêts pour samedi ! Et vous ? #ASSEPSG #LeChaudronNeSeDissoutPas pic.twitter.com/60SRKMnENd — Association de Défense des Supporters Stéphanois (@AD2Sasso) March 24, 2025

LE CHAUDRON NE SE DISSOUT PAS

Samedi 29 mars

PLANNING

- 12 h : RDV Place Jean Jaurès

- 12 h 30 : Conf’ de presse réservée aux médias

- 13 h 30 : Prise de parole des groupes

- 14 h : Départ du cortège pour le stade

CONSIGNES

- Manifestation familiale et festive

- Ne pas apporter d’engins explosifs

- Respect de la ville : pas de dégradation, déchets dans les poubelles, …

- Pas de drapeaux de partis ou syndicats

- Fluidifier les entrées au stade

- Préparer ses cordes vocales et être déterminé à sauver notre Chaudron !!