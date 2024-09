Après l’avoir emporté face au LOSC, l’ASSE se déplace à Nice pour le compte de la J5 de Ligue 1. Olivier Dall’Oglio s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. Retranscription.

Olivier Dall’Oglio (ASSE) : « On a nos deux joueurs qui ont été opérés. Thomas (Monconduit) et Yvann Maçon. Ça s’est bien passé. Ils ont même quitté leur béquille et marchent. Ils sont à la rééducation. Il n’y a pas de soucis de ce côté-là. C’est une très bonne chose. Leurs retours ? C’est dur à dire. Il faudra bien un mois et demi, deux mois, voire plus pour Yvann. Et Thomas peut-être un peu plus encore aussi.

Il y en a aussi Anthony Briançon qui est toujours blessé. Il a une douleur dans son genou. On est en train d’étudier pour voir ce qu’il y a à faire. Ibrahima Wadji est en reprise. Il court beaucoup. Ce matin, à la course, ça allait. Hier aussi. Il fait beaucoup de courses, mais pas de reprise avec le groupe prévue. Peut-être la semaine prochaine.

Augustine Boakye est de retour dans le groupe. C’est bien. C’est une très bonne chose. Pour le reste, il n’y a pas trop de soucis. Pas d’ordres blessés. Aïmen (Moueffek) amène beaucoup dans l’entrejeu. Malheureusement, il s’était blessé très tôt dans la saison. Il n’a pas fait vraiment la préparation qu’il voulait. Malheureusement, on a perdu du temps. Là, il est de retour. Il est plutôt en forme physiquement. Il a besoin d’avoir cette énergie-là. C’est plutôt positif. C’est très bien. […]

Un joker toujours étudié

Olivier Dall’Oglio (ASSE) : « Un joker ? C’était parti. Pour l’instant, ça n’a pas avancé, mais ça peut évoluer. Non, mais c’est au-delà du bon match face à Lille. À un moment donné, s’il y a blessure. ça peut gêner. C’est vrai qu’aujourd’hui, on peut être embêté de ce côté là. Il y a Léo qui est là. Il peut jouer sur les deux postes, axe et côté. Après, on a les jeunes du centre de formation.

Quand on gagne, on est beaucoup mieux. La semaine se passe beaucoup mieux. Mais on n’était pas rentré non plus dans une sinistrose. On savait que ce serait compliqué. En début de saison, on a essayé beaucoup de joueurs. Ce n’est pas simple de trouver la bonne formule. Aujourd’hui, on a fait une belle semaine de travail, mais on n’est pas non plus rentré dans une euphorie parce qu’on avait battu Lille. On a bien vu que ça avait été compliqué, que ce n’était pas simple et qu’on aurait d’autres matchs compliqués comme celui-là. À commencer par Nice. […]

Nice, un adversaire redoutable

Olivier Dall’Oglio (ASSE) : « Nice ? Ils seront diminués parce qu’il y a certains blessés. Ils ont quand même derrière des très bons joueurs qui peuvent les remplacer. Mais je pense beaucoup de bien de cette équipe de Nice qu’on a étudié. J’ai vu le match contre l’OM, pour moi, ils ne devraient pas perdre. Ils ont eu de sacrées occasions. Donc, non, Nice, c’est un client au top 5. La pelouse sera toute à neuve. On regarde bien sûr, on n’a pas envie de jouer sur un mauvais terrain, les joueurs non plus. Quand on a regardé les images des derniers matchs et qu’on voit cette pelouse qui est pelée, ça ne donne pas vraiment envie. Mais non, on ne prend pas trop en compte non plus. De toute façon, il faudra jouer. Mais je pense que tout le monde préfère jouer sur un très bon terrain. »