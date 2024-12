Longtemps présenté comme une pépite du football français, Farès Bahlouli, ancien joueur de l’OL et du LOSC, se retrouve aujourd’hui sans club, sa carrière freinée par des choix difficiles et des circonstances extérieures. Dans un entretien accordé à So Foot, le milieu offensif de 29 ans revient sur sa trajectoire chaotique et n’hésite pas à pointer du doigt Christophe Galtier, qu’il accuse d’un comportement problématique lors de son passage à Lille.

“Il nous vire tous, comme des chiens”

Farès Bahlouli garde un souvenir amer de son expérience sous les ordres de Christophe Galtier. Alors que le LOSC venait de sauver sa place en Ligue 1 lors de la saison 2017-2018, le joueur pensait repartir sur de bonnes bases. Mais selon lui, tout a basculé à l’intersaison.

“On se maintient. Et là, le gars change du tout au tout. On revient de vacances, le mec fait son mercato. Il nous vire tous”, explique-t-il.

L’ancien Lyonnais décrit un entraîneur inaccessible et glacial, un contraste total avec l’homme “super sympa” qu’il avait rencontré à son arrivée :

“Il ne veut plus nous parler, ni nous recevoir. Un matin, on me convoque pour me dire que Galtier ne me veut plus. On me bloque l’accès aux vestiaires. J’essaie d’avoir un entretien avec lui, il ne veut pas. Rien du tout ! On me prend mes affaires et on les jette dans le vestiaire de la réserve.”

Des accusations lourdes envers Christophe Galtier

Bahlouli n’a jamais digéré ce traitement, qu’il qualifie d’humiliant. Poussé vers la sortie, il quitte le LOSC en décembre 2019, après un conflit juridique avec le club. Ce passage a laissé des traces, tant sur le plan sportif que personnel.

L’ancien international Espoirs n’a pas hésité à faire le lien entre son expérience et les accusations de harcèlement moral et discrimination portées contre Christophe Galtier lors de son passage à Nice :

“Quand tu vois, quelques temps après, de quoi il a été accusé, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas là pour faire du buzz. Mais tu sens qu’il y a un problème. Ce n’est pas normal. Tu ne me parles plus, tu nous vires un à un comme des chiens, tu m’interdis l’accès à la cantine, aux vestiaires, au parking.”