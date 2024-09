ASSE : Une bonne nouvelle pour les Verts avant Nice !

Après avoir acquis une victoire de prestige inattendue face au LOSC, les Verts se tournent désormais vers le déplacement à Nice ce vendredi soir (20h45). Les aiglons de Franck Haise restent sur une défaite chez le rival marseillais et auront assurément à coeur de relancer la machine face à un promu. En cinq matchs, l’OGCN aura affronté les trois promus de l’été : Auxerre (défaite 2-1), Angers (victoire 1-4) et donc l’ASSE ce vendredi soir. Pour cette rencontre, les instances ont nommé un arbitre expérimenté qui laisse un bon souvenir chez les joueurs et supporters stéphanois.

La Fédération Française de Football a communiqué les désignations arbitrales pour la 5ème journée de la saison 2024/2025 de Ligue 1. Pour officier lors de la rencontre entre l’OGC Nice (12ème) et l’ASSE (16ème), la fédération a désigné Thomas Leonard, arbitre chevronné et bien connu des Verts.

Un bon et frais souvenir dans les mémoires stéphanoises

L’arbitre de 43 ans officie dans l’élite du football français de façon permanente depuis la saison 2017/2018. Celui qui est originaire de Metz, a arbitré à 16 reprises l’ASSE (8ème équipe la plus arbitrée par ses soins). La première fois, c’était le 3 février 2018 au Stade de la Licorne d’Amiens, où les Verts s’étaient imposés 0-2 grâce à des buts de Debuchy et Cabella.

La dernière rencontre de l’ASSE arbitrée par Thomas Leonard remonte à mai dernier, lors du play-off n°2 face à Rodez. Les Verts d’Olivier Dall’Oglio s’étaient imposés 2 à 0 grâce à Cardona et Mbuku. Le dernier souvenir de cet arbitre est donc des meilleurs.

C’est la 3ème rencontre entre niçois et stéphanois que Thomas Leonard arbitrera de sa carrière. Les deux premiers matchs s’étaient soldés par un nul (1-1 en décembre 2018 à Nice) et une victoire (4-1 en décembre 2019 à Saint-Étienne).

Cette saison, Thomas Leonard a officié lors de deux rencontres de Ligue 1 : Angers/Lens (4-3) et Lyon/Strasbourg (1-0). Au total, il a distribué 6 cartons jaunes soit une moyenne de 3 par match.

L’ASSE et Thomas Leonard en chiffres (16 matchs)