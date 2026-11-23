Avant de pouvoir penser à ses débuts avec les professionnels, Marten-Chris Paalberg a dû traverser une longue période d’incertitude. Le jeune attaquant de l’ASSE s’est confié sans détour sur sa blessure, l’aide reçue au club et l’inquiétude de ses proches.

Il voulait arriver en France et jouer. Les premiers mois de Marten-Chris Paalberg à Saint-Étienne ont pris une tout autre direction. Un problème au genou s’est installé, avec une attente qui s’est prolongée bien au-delà de ce qu’il imaginait.

Interrogé par Soccernet sur la difficulté psychologique de cette période, le jeune Estonien n’a pas cherché à minimiser ce qu’il avait vécu.

« Le psychologue du club m’a beaucoup aidé »

« Honnêtement, cela a été très difficile. Quand je suis arrivé en février, je voulais commencer à jouer immédiatement. Mais ce problème est apparu et il n’en finissait pas de durer. »

Paalberg explique avoir trouvé des soutiens essentiels : « Heureusement, le club dispose d’un psychologue. C’est très facile de parler avec lui : je lui confie régulièrement ce que j’ai sur le cœur et il m’a beaucoup aidé, tout comme ma famille, mes amis et mon agent. »

« Maintenant, ça va. Je joue et je n’ai plus ce problème. Il faut simplement continuer à avancer. »

L’éloignement familial n’a toutefois pas remis en cause son envie de réussir à l’étranger : « Je n’ai pas eu le mal du pays, parce que j’ai toujours voulu vivre cette vie de footballeur à l’étranger. Pour moi, c’était assez simple, mais vous pouvez imaginer ce qu’en pensait ma famille… »

« Ma mère pleurait tout le temps au téléphone. De mon côté, je ne ressentais pas cette inquiétude. Je voulais simplement retrouver la santé et commencer à jouer. »

« C’est devenu chronique »

Sur la nature exacte de sa blessure, Paalberg reste prudent. Il décrit ce qu’il a compris de son problème, sans avancer de diagnostic précis.

« Pour être honnête, je ne le sais pas vraiment moi-même. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il y avait un problème au niveau de la rotule et du tendon. Cela a fini par devenir chronique, et c’est pour cette raison que ça a pris autant de temps. Mais je n’ai pas la réponse médicale exacte en tête. »

Aujourd’hui, il enchaîne de nouveau : « Disons que tout va bien. Comme j’ai eu des problèmes au genou pendant longtemps, il arrive qu’après des journées plus difficiles à l’entraînement ou en match, les sensations soient un peu différentes le lendemain. Mais pour le moment, tout se passe bien. J’enchaîne les matchs, les minutes arrivent et je n’ai pas à me plaindre. »

Le staff adapte sa reprise : « Je n’ai pas de restriction, mais le club souhaite qu’après les journées les plus chargées, je bénéficie d’une journée supplémentaire de récupération en milieu de semaine. Ce n’est pas vraiment une restriction, puisque c’est aussi une journée de récupération pour le reste de l’équipe. Moi, je travaille simplement en salle avec les kinés. »

« La différence de charge a pu jouer un rôle » selon Paalberg

L’attaquant situe les premières sensations avant son arrivée à Saint-Étienne.

« L’année dernière, en novembre, quand j’étais en sélection, j’avais commencé à ressentir quelque chose vers la fin du rassemblement, avant le match contre Chypre. Puis c’était passé. Tout allait bien et je m’entraînais normalement. »

Il avance ensuite une hypothèse sur la réapparition du problème : « Il est possible que l’intensité des entraînements avec l’équipe première ait joué. Je n’ai pas vraiment eu de repos, j’ai tout de suite commencé à travailler et le même problème est revenu. La différence de charge a pu avoir un rôle. »

« L’année dernière, quand je jouais à Vaprus, j’étais aussi en sélection à chaque fenêtre internationale et je ne me reposais pas, alors que les autres avaient quelques jours de coupure. Quand je revenais, je reprenais immédiatement l’entraînement, puis les matchs s’enchaînaient. »

Une nouvelle vie du côté de Saint-Étienne pour Paalberg

En dehors du terrain, Paalberg a également trouvé ses repères : « Je me suis maintenant bien installé. Je me suis davantage rapproché de mes coéquipiers et nous sortons régulièrement ensemble. Au début, c’était un peu plus difficile, mais maintenant, tout se passe bien. »

Le français reste un apprentissage : « Je comprends, mais parler avec les gens reste difficile. Nous avons des cours chaque semaine avec les autres joueurs étrangers. »

Avec les jeunes du groupe, il a trouvé une manière de communiquer : « Ils essaient de parler un peu anglais et je leur réponds en français. C’est un mélange des deux langues, mais ça fonctionne très bien ! »

Après les mois d’attente, son message retrouve surtout une tonalité plus conquérante : « Maintenant, je suis en bonne santé ! Un nouveau club, un nouvel environnement… Je pense avoir progressé. À moi de le montrer. »