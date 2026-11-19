Le déplacement à Rumilly-Vallières a fait bouger la hiérarchie des temps de jeu à l’ASSE. Un cadre s’installe en tête à la place de Kévin Pedro, plusieurs joueurs profitent des absences et de nouveaux noms apparaissent. Mais les minutes distribuées en Coupe de France n’ont pas toutes produit les mêmes effets.

La qualification a été laborieuse, mais elle a permis à plusieurs Stéphanois d’accumuler du temps de jeu. Privé de ses internationaux, Ian Cathro avait remanié son équipe pour cette entrée en Coupe de France. Une rotation qui laisse des traces dans le classement des temps de jeu de l’ASSE.

Bernauer dépasse Pedro et Csongvai

Maxime Bernauer devient le joueur le plus utilisé de la saison avec 1 068 minutes. Ses 90 minutes à Annecy lui permettent de dépasser Kévin Pedro, bloqué à 1 046 minutes, et Áron Csongvai, qui reste à 1 035. Tous deux étaient absents pour rejoindre leur sélection.

Bernauer franchit ainsi le cap des mille minutes. Derrière ce trio, Augustine Boakye conserve la quatrième place avec 973 minutes, mais Julien Le Cardinal revient à quatre petites longueurs : son entrée à la pause porte son total à 969.

Cathro aurait pourtant préféré préserver ce dernier, comme Jakob Breum : « Dans un scénario idéal, ces deux joueurs seraient restés sur le banc. Mon intention était de ne pas les faire jouer. »

Les difficultés stéphanoises ont changé ses plans : « J’ai senti que je devais faire appel à eux. Ils sont entrés, ils nous ont aidés et nous continuons. »

Old progresse, Duffus et Ballo accumulent

La Coupe permet également à Thierno Ballo de passer devant Irvin Cardona, avec 844 minutes contre 833. Ben Old dépasse Zuriko Davitashvili et atteint 624 minutes. João Ferreira suit avec 584.

Plus bas, Joshua Duffus monte à 336 minutes, Mahmoud Jaber à 190 et Chico Lamba à 150.

Ces occasions de jouer ont permis de juger de l’état de forme de joueurs davantage habitués à la rotation. Old a été décisif avec un but et une passe pour Ferreira. Duffus et Ballo ont davantage peiné à peser sur la rencontre. Interrogé sur les prestations dans cette équipe remaniée, Cathro n’a pas caché son exigence : « Oui, j’avais davantage d’attentes, c’est certain. »

La Coupe ouvre aussi la porte aux jeunes

Lucas Lavallée inscrit ses 90 premières minutes de la saison. Nathan Kasia atteint désormais 107 minutes. Valentin Depalle apparaît avec 45 minutes, Lamine Sonko avec 36, Lucas Reynaud avec 25 et Étienne Mendy avec 13.

Pour Sonko, cette opportunité a été écourtée par un problème à l’épaule. « Il a fait le maximum pour rester sur le terrain, mais ce n’était pas possible », a expliqué Cathro.

La qualification offre désormais la perspective d’un autre rendez-vous en Coupe. Pour les joueurs moins utilisés, ce sera une nouvelle possibilité de gagner des minutes, avec l’obligation de mieux les exploiter collectivement.