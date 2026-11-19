L’ASSE domine la Ligue 2 après douze journées, mais ses résultats révèlent un contraste. Imbattables à Geoffroy-Guichard, les hommes de Ian Cathro ont remporté leurs six rencontres à domicile. À l’extérieur, leur rendement est nettement moins impressionnant. Une différence qui interroge à l’approche de déplacements importants, à Reims et Pau. Simple conséquence d’un échantillon encore limité ou véritable difficulté à reproduire loin du Chaudron les performances réalisées devant le peuple vert ?

ASSE : un parcours parfait à Geoffroy-Guichard

Les chiffres sont là. Après six rencontres disputées à domicile, l’ASSE affiche un bilan parfait : six victoires, 18 points pris sur 18 possibles, 15 buts inscrits et seulement deux encaissés.

Aucune autre formation de Ligue 2 ne présente un tel bilan devant son public.

Reims et Nancy, les deux poursuivants les plus performants à domicile, comptent chacun 12 points. Les Verts possèdent donc six longueurs d’avance sur leurs concurrents dans ce classement spécifique.

À Geoffroy-Guichard, l’ASSE impose son rythme, se montre efficace et concède très peu de buts. Une domination qui explique largement sa première place au classement général. Intraitable.

Loin du Chaudron, des Verts beaucoup moins souverains

À l’extérieur, le constat est différent. En six déplacements, l’ASSE a remporté trois rencontres, concédé un match nul et subi deux défaites.

Avec dix points récoltés sur 18 possibles, les Stéphanois occupent seulement la sixième place du classement à l’extérieur.

Le contraste apparaît également dans les statistiques offensives et défensives. Les Verts ont inscrit dix buts et en ont encaissé neuf loin de leurs bases, contre un bilan de 15 buts marqués et deux encaissés à domicile.

La différence est particulièrement nette sur le plan défensif : Saint-Étienne encaisse plus de quatre fois plus de buts à l’extérieur qu’à Geoffroy-Guichard.

Pour autant, ce bilan mérite d’être relativisé. Montpellier, Nancy et le Red Star, qui occupent les trois premières places du classement à l’extérieur, ne comptent que 13 points. L’ASSE n’accuse donc que trois longueurs de retard sur les meilleures formations dans cet exercice.

Le Chaudron, véritable moteur de l’ASSE ?

Plusieurs pistes peuvent expliquer cette différence de rendement. La première concerne évidemment l’environnement. À Geoffroy-Guichard, les Stéphanois bénéficient d’un soutien exceptionnel. Cette ferveur peut contribuer à maintenir une intensité élevée.

Loin de Saint-Étienne, les Verts doivent davantage trouver leurs propres ressources pour imposer leur rythme.

Autre hypothèse : le comportement des adversaires. À domicile, certaines formations peuvent adopter une approche plus ambitieuse face à l’ASSE, chercher à la presser davantage et exploiter les espaces laissés par son organisation offensive.

Le statut de favori des Stéphanois peut également modifier la préparation des adversaires lorsqu’ils accueillent le leader.

Mais ces explications restent des hypothèses. Les résultats seuls ne permettent pas de démontrer une difficulté mentale ou un problème tactique précis.

Un échantillon encore trop limité pour conclure ?

Après seulement six rencontres dans chaque configuration, il serait prématuré de tirer des conclusions définitives.

Le calendrier, la qualité des adversaires, les scénarios des matchs ou encore l’efficacité devant le but peuvent fortement influencer les statistiques sur une période aussi courte.

Le bilan extérieur de l’ASSE n’a d’ailleurs rien de catastrophique. Trois victoires en six déplacements constituent une base intéressante pour un candidat à la montée.

La principale interrogation concerne plutôt la capacité des hommes de Ian Cathro à garder leur solidité loin de Geoffroy-Guichard.

Reims et Pau, deux tests particulièrement révélateurs

Les prochaines semaines permettront d’en apprendre davantage.

Saint-Étienne se déplacera à Reims, deuxième meilleure équipe à domicile avec 12 points, avant de se rendre à Pau le 12 décembre.

Deux confrontations qui offriront un véritable indicateur de la progression stéphanoise.

Pour l’heure, l’ASSE possède une force incontestable : son invincibilité à Geoffroy-Guichard. Mais si elle souhaite transformer son excellent début de saison en montée en Ligue 1, elle devra trouver davantage de régularité à l’extérieur. Le défi est identifié.