Après une victoire encourageante contre Reims, l'ASSE se prépare à affronter le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Un défi de taille attend les Verts. Eirik Horneland a partagé son point de vue lors de la conférence de presse de ce vendredi. Voici quelques extraits.

Un mot sur les remplaçants : "Ce qu'on veut voir de la part des remplaçants, c'est qu'ils fassent une vraie différence, que ce soit physiquement et techniquement, même tactiquement, pour aider l'équipe. Je pense que c'est ce qu'ont fait les remplaçants sur le dernier match. Ils sont entrés de la bonne manière, avec la bonne attitude. Je me souviens de voir Igor Miladinovic, qui n'est pas très grand, qui a gagné un duel de la tête et qui nous a amenés vers le troisième but. C'est vraiment ça qu'on veut voir de la part des remplaçants."

Abdelhamid un futur coach, Ekwah le métronome de l'ASSE

"Yunis est de retour de suspension. C'est un très bon joueur, un vrai leader. Il a vraiment une bonne attitude sur le terrain. Je pense qu'il peut aider l'équipe à se développer aussi. Je le vois comme un très bon joueur de football, comme un bon leader encore une fois. Et je le vois aussi comme un potentiel futur bon coach parce qu'il a beaucoup de bonnes idées et de connaissances sur le football. Donc c'est vraiment agréable de travailler avec lui. Il a vraiment une attitude positive sur le terrain, à aider les joueurs et c'est un vrai professionnel dans sa manière de s'occuper de son corps et de s'entraîner au quotidien."

"Pierre Ekwah est un très bon joueur, un très bon passeur. C'est le genre de joueur qui est capable de donner le bon rythme à son équipe. C'est ça que j'attends de lui. Je pense qu'on ne l'a pas encore vu au maximum de son potentiel, mais tout doucement on a envie de l'amener vers ça. Il a vraiment embrassé les consignes et le projet qu'on veut avoir de cette équipe. Il le fait aussi à l'entraînement et on le voit vraiment donner le bon rythme à cette équipe. Je pense qu'il a vraiment cette qualité pour contrôler le rythme d'un match. Il a compris son rôle et petit à petit il va être de mieux en mieux. Ce qu'on l'a vu faire contre Reims, je veux aussi le voir faire sur des matchs à l'extérieur et notamment contre Paris."

Boakye et Stassin ont plu

Sur Boakye : "Oui, le dernier match pour Augustine Boakye a été costaud. Il a fait beaucoup de sprints, donc on a dû maîtriser la charge de travail pour lui cette semaine. Aujourd'hui, on lui a retiré un petit peu de travail sur l'intensité pour qu'il puisse être dans le meilleur de ses conditions contre Paris.

Le match de Lucas Stassin a été fantastique, notamment quand on considère sur quelle série il était avant. Il amène beaucoup de physique dans son match, il a beaucoup couru. Il s'est beaucoup donné pour l'équipe et pour qu'il y ait de la relation entre les différentes lignes. On l'a vu faire beaucoup de travail dans le dos de la défense, on l'a vu donner des bons ballons à Augustine Boakye. On peut encore attendre beaucoup de choses de sa part."