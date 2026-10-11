Après la victoire contre Rodez (2-0), les supporters ont distribué leurs notes sur Peuple-Vert. Plusieurs Stéphanois ont été récompensés, mais un joueur a terminé devant ses partenaires.

Les Verts ont retrouvé la victoire samedi soir à Geoffroy-Guichard. Thierno Ballo a ouvert le score, avant qu’Augustine Boakye ne fasse le break après la pause. Entre les deux buts, puis dans la dernière demi-heure, Gautier Larsonneur a aussi eu du travail pour empêcher Rodez de revenir.

Après la rencontre, les lecteurs de Peuple-Vert ont pu noter les joueurs de l’ASSE. Le vote est désormais clos, avec une moyenne d’équipe de 6,6/10. Aucun des onze joueurs évalués n’est passé sous la moyenne, mais quatre ont dépassé les 7/10.

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Boakye devant, Larsonneur et Breum au rendez-vous

Augustine Boakye a obtenu la meilleure note : 7,5/10. Son enchaînement sur le deuxième but a forcément compté. Trouvé dans la profondeur, il a passé le ballon au-dessus de Lipinski avant de battre Quentin Braat d’une frappe à ras de terre. Rodez venait de se procurer une grosse occasion et ce but a donné de l’air aux Stéphanois.

Derrière lui, Gautier Larsonneur, Jakob Breum et Kévin Pedro ont tous reçu 7,2/10.

Le gardien a notamment repoussé la tête de Laurent sur la barre, puis gagné son duel face à Nsona. Sans ses interventions, la seconde période aurait pu prendre une autre tournure. Sorti après un choc en fin de rencontre, il a largement contribué au match sans but encaissé.

Breum a été récompensé pour une autre raison : sa qualité avec le ballon. Sa passe masquée pour Ballo sur l’ouverture du score, ses prises de balle et ses accélérations ont animé le jeu stéphanois. Le Danois a été l’un des joueurs les plus inspirés de la première période.

Pedro complète ce groupe. Son retour dans les pieds de Nsingi, dans la surface à la 65e minute, a notamment évité une situation dangereuse. Malgré une fin de match plus difficile, les supporters ont apprécié sa prestation.

Bernauer apprécié, Cardona et Naïr en retrait

Maxime Bernauer suit avec 6,9/10. Capitaine et aligné au milieu, il a participé aux longues séquences de possession des Verts avant la pause. Il termine juste derrière les quatre joueurs les mieux notés.

Thierno Ballo et João Ferreira ont obtenu 6,4/10. Le premier a marqué, mais il a aussi manqué une grosse occasion en début de match. Le second lui avait justement offert ce ballon après un débordement à droite. Ferreira a apporté plusieurs solutions offensives pour son retour dans le onze.

Áron Csongvai a reçu 6,3/10, devant Ben Old (5,9/10). Irvin Cardona (5,8/10) et Sohaib Naïr (5,7/10) ferment le classement. Cardona a travaillé au pressing, mais il a manqué de précision à l’approche du but. Naïr, lui, a fait partie d’une défense qui a laissé plusieurs occasions aux Ruthénois malgré le score final.

PVLe verdict du peuple vert
Notes des supporters

ASSE – Rodez

188supporters
6,6moyenne équipe
Joueur du match des supporters

Augustine Boakye

ATTAQUANT · 187 notes
7,5/10
Toutes les notesMoyenne des bulletins valides
1
Augustine BoakyeATTAQUANT · 187 notes
7,5/10
2
Gautier LarsonneurGARDIEN · 188 notes
7,2/10
3
Jakob BreumMILIEU · 188 notes
7,2/10
4
Kévin PedroDEFENSEUR · 187 notes
7,2/10
5
Maxime BernauerDEFENSEUR · 187 notes
6,9/10
6
Thierno BalloATTAQUANT · 188 notes
6,4/10
7
João FerreiraDEFENSEUR · 186 notes
6,4/10
8
Áron CsongvaiMILIEU · 185 notes
6,3/10
9
Ben OldDEFENSEUR · 184 notes
5,9/10
10
Irvin CardonaATTAQUANT · 186 notes
5,8/10
11
Sohaib NaïrDEFENSEUR · 185 notes
5,7/10
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