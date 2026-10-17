Avant le déplacement au Red Star, les lecteurs de Peuple-Vert ont choisi leur onze. Un retour en défense, un repositionnement pour Kévin Pedro et un choix offensif malgré la concurrence : voici l’équipe qu’ils souhaitent voir débuter à Bauer.

Qui aligner pour défendre la première place samedi soir ? Après l’ouverture de notre module de composition pour Red Star–ASSE, les premières tendances dessinent une équipe en 4-3-3. Ce système recueille 51,2 % des suffrages, devant le 4-2-2-2, choisi dans 41,3 % des compositions. Les autres organisations restent loin derrière.

Dans les cages, Mamour Ndiaye fait presque l’unanimité avec 97,1 % de présence dans les équipes proposées. Avec le forfait de Gautier Larsonneur, le Sénégalais a largement recueilli la confiance des supporters pour ce déplacement chez le dauphin des Verts.

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Le Cardinal retrouve sa place, Pedro revient à droite

Le retour de Julien Le Cardinal au sein de la défense de l’ASSE a été accueilli sans hésitation dans les compositions. Disponible après son absence contre Rodez, le capitaine figure dans 83,7 % des onze. Les supporters l’associent à Sohaib Naïr, retenu dans 73,8 % des équipes.

Ce choix entraîne un changement pour Kévin Pedro. Aligné dans l’axe lors de la victoire contre le RAF, le défenseur retrouve ici le poste de latéral droit. Avec 95,9 %, il compte parmi les joueurs les plus régulièrement sélectionnés. João Ferreira ne figure donc pas dans ce onze, malgré sa titularisation samedi dernier. Une surprise ? Oui et non. Il paraît difficile de mettre à l’écart Pedro à ce jour… Ferreira va donc devoir patienter…

À gauche, Ben Old conserve la préférence des votants avec 77,9 %. La défense choisie réunit ainsi Old, Naïr, Le Cardinal et Pedro devant Ndiaye. Ces choix tiennent compte des dernières infos concernant l’effectif stéphanois disponible, avec notamment le retour de Le Cardinal et l’absence de Larsonneur.

Ballo pour dynamiter l’attaque de l’ASSE

Au milieu, Áron Csongvai est le joueur le plus sélectionné de cette consultation : il apparaît dans 99,4 % des compositions. Jakob Breum le suit de près avec 97,7 %. Maxime Bernauer complète le trio avec 80,2 %.

Devant, les supporters ont choisi de reconduire les trois joueurs qui ont débuté contre Rodez. Irvin Cardona occupe la pointe, avec 93,6 %, tandis qu’Augustine Boakye prend le côté droit avec 96,5 %.

Le choix a été moins net à gauche. Thierno Ballo obtient néanmoins sa place avec 65,1 %. Buteur contre Rodez, il reste dans le onze des supporters malgré le retour de Zuriko Davitashvili. Le Géorgien, remis de sa maladie, ne figure donc pas dans cette équipe.

Le onze des supporters en 4-3-3 :

Ndiaye – Pedro, Le Cardinal, Naïr, Old – Bernauer, Csongvai, Breum – Boakye, Cardona, Ballo.

Reste à découvrir les décisions de Ian Cathro. Le coup d’envoi sera donné samedi à 20 heures, dans un stade Bauer où le parcage stéphanois affiche complet.