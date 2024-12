L'ASSE affrontaient l'OM en 32ème de finale de la coupe de France. Les hommes du coach intérimaire, Laurent Huard, ont de nouveau sombré (0-4) après une première déconvenue en championnat il y a 15 jours face à ces mêmes olympiens. Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Brice Maubleu (2)

Pour sa première apparition dans les buts de Saint-Étienne, Brice Maubleu a vécu un véritable calvaire. Dès sa prise de balle sur le premier corner marseillais, l’ancien Grenoblois donnait le ton d’un après-midi compliqué. Sur le premier but, sa responsabilité semble engagée : il ferme tardivement son premier poteau alors que l’angle était réduit. Par la suite, il n’a pas commis d’erreurs majeures et n'a rien pu sur les 3 autres buts encaissés. Une première qui ne devrait cependant pas inquiéter Gauthier Larsonneur.

Kévin Pedro (4)

Le jeune issu du centre de formation s’est distingué lors de cette rencontre. Appliqué, il est intervenu avec autorité lorsque nécessaire et s’est montré le premier dangereux pour les Stéphanois, même si sa frappe écrasée a facilement été captée par le gardien marseillais. Défensivement, il a souffert par moments mais bien moins que certains de ses coéquipiers. Eirik Horneland a sûrement apprécié sa prestation.

Dylan Batubinsika (3)

Une nouvelle fois, Dylan Batubinsika a éprouvé les pires difficultés face aux assauts marseillais. Aux côtés de Yunis Abdelhamid, il a souvent été mis en difficulté par les dédoublements et les appels en profondeur des attaquants adverses. De plus en plus fébrile, il peine à rassurer la défense stéphanoise.

Yunis Abdelhamid (3)

Avec le brassard de capitaine, Abdelhamid n’a pas su tirer son épingle du jeu. Face au pressing constant des Marseillais, il a bu la tasse comme l’ensemble de l’équipe. S’il n’a pas commis de faute majeure, sa prestation reste loin du niveau attendu.

Dennis Appiah (3)

Repositionné à gauche sur son mauvais pied, Appiah a livré une performance discrète. Son apport offensif a été inexistant, et il a également souffert dans ses duels défensifs face aux attaquants marseillais , notamment Greenwood.

Pierre Ekwah (2)

Le rythme intense imposé par Marseille a mis en lumière les limites de Pierre Ekwah. Déjà en difficulté il y a deux semaines contre cette même équipe, il n’a pas su s’imposer au poste de sentinelle. Saint-Étienne a trop souvent laissé le milieu de terrain marseillais dicter le jeu. Ekwah va devoir montrer davantage au nouveau coach...

Louis Mouton (3)

Louis Mouton peine de plus en plus à s’adapter au niveau "Ligue 1". Malgré sa bonne volonté, ses insuffisances tactiques et techniques sont criantes face à des équipes comme Marseille. Dépassé par le rythme, il semble aussi en perte de confiance au sein d'une équipe de l'ASSE qui sombre...

Remplacé par Jebryl Sahraoui (45e) (3) : Pour sa première apparition sous le maillot professionnel, Sahraoui a fait ce qu’il a pu dans un contexte compliqué. Une prestation sans éclat mais encourageante.

Benjamin Bouchouari (non noté)

Contraint de sortir prématurément en raison de douleurs au dos, Bouchouari avait pourtant bien débuté son match.

Remplacé par Cheikh Fall (35e) (4) : Fall a tenté de conserver et bonifier les ballons malgré la pression marseillaise. Il aurait pu marquer mais a manqué son duel face au gardien adverse.

Zuriko Davitashvili (3)

Le Géorgien n’a pas su peser sur le jeu offensif. Trop isolé, il n’a jamais vraiment réussi à transformer les rares ballons touchés en occasions dangereuses.

Remplacé par Ayman Aïki (45e) (4) : Aïki a apporté du dynamisme et de la vitesse. Plus expérimenté, il pourrait devenir une option précieuse pour l’équipe.

Mathieu Cafaro (3)

Cafaro aurait pu obtenir un bon coup franc et provoquer une expulsion adverse en début de match, mais Jérémy Stinat, l'arbitre de la rencontre, en a décidé autrement. Malgré quelques tentatives, il n’a pas réussi à perturber la défense marseillaise.

Ibrahim Sissoko (1)

Un mauvais geste sur Balerdi a valu à Sissoko une expulsion, laissant ses coéquipiers à dix et contribuant directement à la débâcle. Un geste aussi inutile que coûteux pour l’équipe.

Le joueur du match :

Pas de joueur du match pour cette rencontre.

L'entraîneur : Laurent Huard (4)

Avec de nombreux absents, Huard a aligné une équipe remaniée, intégrant des jeunes qu’il connaît bien du centre de formation de l'ASSE. Dans un contexte difficile, il n’a pas pu faire de miracles.

