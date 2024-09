Olivier Dall’Oglio s’est présenté en conférence de presse à la mi-journée de ce jeudi. L’ASSE jouera ce vendredi à 20h45 contre le LOSC. Le coach stéphanois a évoqué de nombreux sujets dont son avenir, et il se montre résolument optimiste à ce sujet, lui qui refuse de tomber dans une quelconque sinistrose. Voici ses mots.

De la sérénité à l’ASSE malgré le classement ?

Pas d’affolement malgré le classement : « C’est l’idée. Je ne sais pas comment on ressent sur l’extérieur, mais en interne, on sait qu’on veut que Saint-Étienne reste en Ligue 1. On sait qu’on ne sera pas… en Champions League la saison prochaine, on est bien d’accord. Mais donc on doit construire, on ne doit pas perdre de temps, mais on sait qu’on doit être patient. Donc moi, je veux qu’en interne, au niveau en tout cas du staff, des joueurs, il y ait ce sérieux pour qu’on avance. Mais en même temps, on sait que ça doit se construire pas à pas. »

« Non, je ne lutte pas particulièrement, parce que c’est l’ambiance générale au sein du club. C’est comme ça. Après, c’est vrai que, comme on l’a dit auparavant, après les matchs, quand on n’a pas fait un bon match, quand on a perdu, c’est vrai que les joueurs sont déçus de la prestation, d’avoir perdu, ça c’est sûr. Après, à nous de les remettre dedans. C’est normal aussi qu’il y ait ces réactions-là. Quand on a perdu, je ne voudrais pas avoir des gars en train de chanter. On est bien d’accord. Donc, ils sont déçus. Je veux que ça dure un minimum de temps et qu’on soit capable d’analyser derrière. Mais par contre, de bosser tous les jours, au quotidien, c’est essentiel. »

« Oui, ils sont dans la même optique. Les dirigeants sont dans la même optique là-dessus. »

« On est condamné à l’exploit mais l’exploit est réalisable »

« Il ne faut pas traîner en route. On sait très bien que le calendrier n’est pas très favorable non plus. On a quand même des grosses équipes. Après Monaco, on a vu qu’il y avait quand même un état d’esprit. On est un peu plus déçus par rapport aux deux derniers matchs qui sont moins aboutis, effectivement. Mais je le répète, il faut rester très positif par rapport à la situation. »

« C’est une belle équipe en tout cas. C’est une belle équipe, ils sont très bien organisés, ils ont fait de belles performances. On l’a encore vu contre PSG, le match peut basculer de leur côté. C’est des bons joueurs, c’est une belle équipe, il n’y a pas de soucis. Maintenant, quand on a fait le constat, on a analysé cette équipe-là, on en a parlé avec les joueurs. Bien sûr, comme on a encore parlé, parce qu’il y a des joueurs qui viennent d’arriver, et qui ont besoin de savoir comment fonctionne l’adversaire. Mais après, c’est à nous de jouer. Ce que je veux voir sur les matchs qui arrivent, on a Nice aussi qui a un très bon niveau, c’est un état d’esprit. C’est surtout ça que je veux voir. Un état d’esprit, des garçons conquérants. On sait qu’on ne va pas tout réussir. On sait qu’il y a encore une marge de progression. À partir de là, ces matchs-là doivent nous permettre d’avancer un peu plus rapidement que ce qu’on veut. On en veut avancer rapidement, mais on sait qu’on ne pourra pas aller plus vite que la machine, comme on dit. »

« Oui, on est condamné à l’exploit, mais il y a un moment qu’on est condamné à l’exploit. Il faut que ce soit comme ça. Mais oui, l’exploit est réalisable. On est sûr qu’il est réalisable. On va se présenter sur le terrain pour gagner, ça c’est sûr. Mais on est conscient des difficultés que l’on va avoir. Voilà, on a nos armes et il faut que, bien sûr, ces armes soient encore plus aiguisées pour être plus forts, mais l’exploit est toujours réalisable, c’est clair. »