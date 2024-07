Les Verts vont affronter une équipe de Montpellier qui doit se reconstruire malgré de gros problèmes financiers. Ce match amical va être l’occasion de retrouvailles entre l’ASSE et ses anciens joueurs que sont Nordin et Khazri.

Après un match nul face à Clermont (1-1) et une victoire contre Villarreal (3-1), les Verts vont affronter le Montpellier HC. Une opposition qui aura lieu à Lunel ce mercredi à 18h. Alors que les Stéphanois se préparent en intégrant toujours un peu plus leurs recrues, les Montpelliérains sont quant à eux toujours lancés dans une grande opération dégraissage. Le club héraultais doit absolument vendre avant de recruter. Si des joueurs sont partis (Delaye, Estève, Karamoh, Leroy ou Hefti), seul Estève a rapporté une somme rondelette au club. Maxime Estève est en effet parti à Burnley contre un billet de 12 millions d’euros.

Sacko sur le départ mais toujours là !

Pas de quoi permettre des achats inconsidérés. Les montpelliérains sont à ce jour en prospection. Mathys Angely (Bordeaux), Jabol-Folcarelli (Ajaccio) ou encore Léo Dubois (nantes) seraient pistés.

Quant aux anciens stéphanois, ils sont toujours à Montpellier. Arnaud Nordin participe à la préparation et a déjà inscrit un but lors du premier amical du MHSC. Khazri est en grande forme, en a quant à lui inscrit trois lors des deux premières rencontres amicales. Enfin, Falaye Sacko, annoncé sur le départ en Russie, est toujours dans l’effectif de Der Zakarian… Une vente est espérée.

Les anciens Verts brillent face à Girona !

Lors de leur premier match amical de la préparation, Montpellier a affronté Girona. Bien que le match ait été principalement dominé par les Catalans, Montpellier a livré une performance honorable malgré un onze de départ déséquilibré. Le match s’est terminé sur un score de trois partout.

Arnaud Nordin a ouvert le score pour Montpellier en première mi-temps. En seconde mi-temps, Wahbi Khazri a permis à deux reprises à son équipe de revenir au score, notamment grâce à un penalty et une superbe frappe. L’animation offensive de Montpellier, surtout sur les côtés, s’est montrée prometteuse, bien que la défense manque encore de solidité.

Défaite logique de Montpellier face à Southampton

Après une semaine intense de travail en Catalogne, Montpellier a conclu son stage par une défaite logique contre Southampton, une équipe de Premier League. Malgré quelques occasions, les montpelliérains ont été plombés par les largesses défensives qui ont permis aux Anglais de trouver la faille à trois reprises.

Montpellier a rapidement concédé un but sur penalty, initialement repoussé par Benjamin Lecomte. Juste avant la mi-temps, une erreur de placement défensif a permis à Southampton de doubler la mise. Wahbi Khazri a réduit l’écart pour Montpellier, mais l’équipe a immédiatement encaissé un autre but sur un coup de pied arrêté. Belmin Dizdarevic, entré en seconde période, a empêché une défaite plus lourde en arrêtant un penalty. Le match s’est terminé sur le score de 3-1 en faveur de Southampton.

Face aux Verts, Montpellier voudra se rassurer et l’ASSE poursuivre sa rotation en permettant à ses recrues de s’intégrer et son collectif de se rôder.