Pour la première fois depuis son arrivée sur le banc de l’ASSE, Eirik Horneland pourrait bénéficier d’un groupe au grand complet pour le déplacement à Montpellier. Une situation inédite qui pourrait offrir de nouvelles options tactiques à l’entraîneur norvégien.

Les Verts enregistrent le retour de Dylan Batubinsika, qui a purgé son match de suspension. Le défenseur central pourra ainsi retrouver sa place dans l’axe et renforcer un secteur défensif qui a montré quelques signes de fébrilité lors des dernières rencontres.

Autre bonne nouvelle, Old et Ibrahima Wadji ont conclu leur seconde semaine complète d’entraînement. Longtemps éloignés des terrains en raison de blessures, ils sont désormais à la disposition du staff stéphanois. Toutefois, leur présence n’est pas encore garantie, notamment pour Wadji, dont la condition physique pourrait être jugée insuffisante.

Des choix cornéliens pour Horneland (ASSE)

Si cette accumulation de retours constitue une excellente nouvelle pour l’ASSE, elle pose également des questions sur les choix qui seront faits par Horneland. Faut-il titulariser directement Batubinsika au détriment de la défense actuelle ? Old et Wadji doivent-ils reprendre une place dans le groupe ou être intégrés progressivement ?

Le coach norvégien devra évaluer non seulement la forme physique de ses joueurs, mais aussi l’équilibre de son équipe. Une rotation bien pensée pourrait être un atout de taille alors que les Verts chercheront à engranger des points cruciaux dans cette fin de saison.

Un Montpellier en quête de points

L’ASSE ne doit pas sous-estimer Montpellier, qui lutte encore pour assurer son maintien en Ligue 1. L’équipe héraultaise est capable de poser des problèmes à n’importe quelle formation, et les Stéphanois devront faire preuve de vigilance. Avec un effectif presque au complet, Horneland a les armes nécessaires pour mettre en place une stratégie efficace et espérer un résultat positif.

Voici les mots d'Horneland en conférence de presse sur l'état physique de son groupe : "Au moment où je parle, tout le monde est disponible pour ce déplacement. Ben Old et Ibrahima Wadji ont peut-être encore besoin d’une semaine de travail, mais ils ont gagné en volume et en confiance. Les prendre dans le groupe ? On va réfléchir en concertation avec le staff médical."