L'ASSE a officialisé le départ de son jeune prodige Mathis Amougou. L'international français U20 s'est engagé pour huit saisons en faveur de Chelsea. Les Verts récupèrent un chèque de 15M d'euros suite à ce mouvement. Dans le Forez depuis 2018, le milieu de terrain quitte son club formateur après avoir disputé 19 matchs avec l'équipe professionnelle.

Le stéphanois s'offre donc un nouveau projet. Il s'est engagé pour huit saisons avec le club de Premier League. Un contrat en or pour un jeune joueur de 19 ans.

Lors de sa signature dans son nouveau club anglais, Mathis Amougou a livré ses premiers mots : "Je suis très heureux, c'est un honneur pour moi de signer dans un grand club comme Chelsea. Ils croient aux jeunes joueurs et le processus qu'ils ont mis en place pour nous développer est fantastique."

Un mot pour l'ASSE et ses supporters

Arrivé à 16 ans au club, il aura gravi tous les échelons dans ce club mythique. Il n'oublie pas ses années de formation au club qui lui ont permis de devenir le joueur qu'il est aujourd'hui, en témoigne son mot d'adieu sur Instagram.

"Merci ASSE

Quatre années magnifiques et des souvenirs pour la vie.

Un grand merci à mes différents éducateurs et à toutes les personnes du Centre qui m’ont accompagné durant ma formation, et un merci particulier au coach Razik et au coach Kevin qui m’ont fait grandir en tant que joueur et en tant qu’homme.

Merci à mes coéquipiers pour tous les bons moments passés ensemble, et aux supporters pour leur passion et leur soutien au quotidien. Une nouvelle étape commence pour moi, mais je n’oublierai rien des moments que j’ai vécus ici.

Bonne continuation au club et à tous ceux qui y travaillent au quotidien. Je vous souhaite le meilleur pour la suite.

Mathis"