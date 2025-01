L'ASSE se déplacera à Lille ce samedi pour un second déplacement consécutif après celui contre Auxerre de ce vendredi (1-1). Alors que le LOSC jouera en Ligue des Champions ce mercredi, ils devront faire avec 2 absences importantes samedi.

Le Racing Club de Strasbourg a frappé un grand coup ce samedi en mettant fin à la série de 14 matches sans défaite de Lille en Ligue 1. Une victoire 2-1 à la Meinau qui, au-delà de faire du bien aux Alsaciens dans leur lutte pour le maintien, soulève des questions sur la dynamique lilloise à l’approche de leur duel face à l’AS Saint-Étienne samedi prochain au stade Pierre Mauroy.

2 absences importantes contre l'ASSE

Outre la défaite, Lille a reçu une mauvaise nouvelle : l'ailier kosovar Edon Zhegrova, blessé au pubis, sera absent pour six semaines. Une perte lourde pour Bruno Génésio, car Zhegrova avait été l’un des joueurs les plus percutants ces dernières semaines. Cette indisponibilité s’ajoute à celle de Benjamin André, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Le capitaine, véritable métronome du milieu de terrain, manquera cruellement à l’organisation lilloise.

Ces absences pourraient ouvrir une opportunité en or pour les Verts. Engagés dans une course au maintien acharnée, les Stéphanois comptent sur ce déplacement pour prendre des points précieux. Lors du match aller, l’ASSE s’était imposée 1-0 grâce à un but de Mathieu Cafaro. Ce souvenir pourrait bien inspirer l’équipe de Eirik Horneland, qui a retrouvé une certaine solidité défensive ces dernières semaines, notamment à l'extérieur.

Pour Saint-Étienne, qui occupe une position inconfortable en bas de tableau, un résultat positif au stade Pierre Mauroy serait un véritable bol d’air. Mais l’ASSE devra se montrer intraitable face à une équipe de Lille blessée, qui reste redoutable à domicile malgré ses absences. La vitesse et la créativité de joueurs comme Rémy Cabella ou Jonathan David restent des armes dangereuses.

Le match de samedi soir promet donc d’être disputé. Pour Lille, il s’agira de relever la tête et de montrer que l’accroc face à Strasbourg n’était qu’un faux pas. Pour l'ASSE, c’est une chance unique de se rapprocher du maintien face à un adversaire diminué. Les Verts sauront-ils en profiter ? Réponse samedi à 21h.