L’AS St-Etienne va devoir gérer une trêve internationale amputée de quelques joueurs. Une situation inconfortable pour le staff des Verts qui auraient pu profiter de cet espace sans match pour remettre l’équipe sur les rails après trois défaites de rangs pour autant de journées de Ligue 1. En face, Lille et Bruno Génésio ne seront pas épargnés eux non plus…

Samedi, en conférence de presse, Olivier Dall’Oglio regrettait que de nombreux joueurs partent en sélection après la déroute enregistrée face à Brest (0-4) : « C’est un niveau supérieur à tous les niveaux, Donc à un moment donné, il va falloir vite, vite, vite s’adapter, que tout le monde s’adapte le plus vite possible. Les trois quarts de nos joueurs qui partent en sélection durant la trêve. En fait les joueurs qu’on a pris : l’international et Espoir belge que je ne verrai même pas et qui va déjà repartir, on a nos jeunes joueurs qui sont en équipe de France aussi qui vont partir, nos internationaux… Donc en fait, on ne pourra pas profiter, mais avec ceux qui resteront, on va quand même travailler, ça, c’est sûr, là, il n’y a pas de doute, on va continuer à bosser, de toute façon qu’à l’issue, on peut avoir d’autres que le travail. »

« L’international et Espoir belge » sera bien présent avec Dall’Oglio !

Côté Stéphanois, Zuriko Davitashvilli (Géorgie), Dylan Batubinsika (Congo), Yunis Abdelhamid (Maroc), Mathis Amougou et Ayman Aiki (France U20) seront sur le front des campagnes internationales. Il y a toujours une incertitude pour Ben Old (Nouvelle-Zélande) qui devait s’envoler pour les États-Unis afin de prendre part à deux rencontres amicales face au Mexique, le 8 septembre en Californie, et aux USA, le 11 septembre à Cincinnati. Enfin, « bonne » nouvelle pour Olivier Dall’Oglio puisque Ibrahim Sissoko n’a pas été retenu avec la sélection malienne, pas plus que Lucas Stassin (Belgique) qui restera dans le Forez. Lucas Stassin a été convoqué dans un premier temps, mais ne s’est finalement pas présenté, après que des discussions ont eu lieu entre l’ASSE et la sélection.

Côté Lillois, Bruno Génésio va également devoir déplorer de nombreuses absences durant cette trêve internationale. Ainsi, 7 joueurs titulaires lors de la dernière rencontre face au PSG (1-3) seront absents durant cette trêve internationale côté nordistes. Le défenseur algérien Aissa Mandi, Les milieux Gudmundsson (Suède), Tiago Santos (Portugal) et Gomes (Angleterre) ainsi que les attaquants Haraldsson (Islande), Zhegrova (Kosovo) et Bayo (Guinée). À ces joueurs, il faut rajouter Thomas Meunier (Belgique) et Jonathan David (Canada) qui sont entrés en jeu face à Paris et sont considérés comme des joueurs susceptibles d’être titulaires face aux Verts. Ne manque que Ngal’Ayel Mukau, le jeune milieu congolais de 19 ans, qui a aussi foulé la pelouse du stade Pierre Mauroy face à Paris.

Gestion d’effectif pour Génésio face aux Verts ?

Avec autant d’internationaux aux quatre coins du monde, Bruno Génésio gère une problématique que rencontrent régulièrement les plus gros clubs dont les effectifs sont parfois composés quasi exclusivement de joueurs revêtant le maillot de leur équipe nationale. Olivier Dall’Oglio ne va pas non plus se plaindre de posséder dans son effectif des joueurs qui connaissent le niveau international. Toutefois, lorsqu’une équipe est en crise, un coach a toujours la volonté de disposer de son groupe au complet. Ce ne sera donc pas le cas d’ODO, ni de Génésio.

Ne reste plus qu’à espérer que la bulle internationale soit salutaire pour les stéphanois. La fatigue inhérente à ces longs déplacements étant parfois gommée par de belles performances en équipe nationale. À noter cependant que côté lillois, Jonathan David devrait jouer son dernier match le 11 septembre au Mexique, soit 48 heures avant la rencontre des Dogues à Geoffroy Guichard. Il y a peu de chances, donc, que le Canadien soit titulaire face aux Verts. Anoter, enfin, que Génésio sera tenté de gérer son effectif face à l’ASSE en vue de la rencontre de Ligue des Champions sur la pelouse du Sporting Portugal qui aura lieu la semaine suivante…

Le programme des internationaux stéphanois et lillois