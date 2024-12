ASSE : L'heure du changement a-t-il sonné ?

Le club des six de l'ASSE

Ils ne sont plus que deux. Deux joueurs de l'ASSE à avoir débuté les 13 rencontres depuis le début de saison : Gautier Larsonneur et le meilleur buteur stéphanois Zuriko Davitashvili, muet depuis plusieurs matchs. Dylan Batubinsika et Pierre Ekwah, eux, ont été titularisés à 10 reprises. Pour le reste, Yunis Abdelhamid et Mathis Amougou ont chacun été titularisés huit fois.

Au final, seuls six joueurs ont disputés plus de 800 minutes de jeu depuis le début de saison (soit une moyenne de plus de 60 minutes par match) : Larsonneur, Davitashvili, Batubinsia, Ekwah, Appiah et Abdelhamid. Gautier Larsonneur est le seul joueur à avoir joué l'intégralité des minutes (1170). Zuriko Davitashvili est le deuxième et dernier joueur à avoir dépassé le cap des 1000 minutes de jeu (1115 minutes).