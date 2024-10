ASSE : Les Tops et Flops des 7 premières journées

Notons que nous avons fait le choix de ne pas prendre en contre les joueurs ayant récolté moins de trois notes depuis le début de saison (Aiki, Cornud, Fomba, Maçon, Nzuzi, Owusu, Stassin, Tardieu).

Notons également que les moyennes de Mathis Amougou et Aïmen Moueffek sont quelque peu tronquées. En effet, les deux milieux de terrain sont sortis à la 30ème minute lors du naufrage à Nice et n'ont, de fait, pas été notés lors de cette rencontre peu reluisante.

Les Tops / Flops de l'ASSE par Peuple-Vert.fr

Parmi les meilleurs joueurs (selon les notes de la rédaction sur les sept premiers matchs de la saison), seuls quatre joueurs dépassent la moyenne. Parmi eux, Aïmen Moueffek et Mathis Amougou ont une moyenne de 5.3/10, mais comme évoqué ci-dessus, ces moyennes sont tronquées.

En revanche, celles de Pierre Ekwah (5.25/10) et Ben Old (5.2/10) sont assez représentatives et incarnent le renouveau de l'ASSE sur ces dernières semaines. Le milieu de terrain prêté par Sunderland est devenu un maillon fort du milieu de terrain stéphanois, preuve en est qu'il a récolté un 7/10 contre Lille et 6/10 contre Auxerre, lors des deux victoires stéphanoises. Ben Old, lui, a brillé ce samedi contre Auxerre (7/10) et a autrement fait preuve d'une certaine stabilité (5/10 lors de trois rencontres), au point de s'imposer comme titulaire indiscutable offensivement.

Dylan Batubinsika (4.86/10) et Ibrahim Sissoko (4.83/10) sont très proches de la moyenne. Le défenseur central stéphanois, a particulièrement brillé contre Lille, Nantes et Auxerre et a, à l'image de l'équipe toute entière, sombré à Nice. L'attaquant de pointe de l'ASSE, lui, renait de ses cendres ces dernières semaines (7 à Nantes, 6 contre Auxerre) après avoir connu des difficultés contre Brest et Nice (3/10 à chaque rencontre).

A contrario, deux joueurs ont des moyennes inférieures à 4.5/10. Pour l'un deux, ça n'est pas une surprise, puisqu'il s'agit de Yunis Abdelhamid. Le défenseur expérimenté arrivé en provenance de Reims, a été en grande difficulté sur ce début de saison, au point d'avoir été envoyé sur le banc après la déroute niçoise. Le deuxième joueur est Mathieu Cafaro. Mis à part sa performance et son but contre Lille (6/10) et deux matchs moyens contre Monaco et le Havre (5/10), l'ailier de l'ASSE est loin d'avoir convaincu la rédaction de PV face à Brest et Nice (3/10).