La Ligue 1 a déjà laissé place à la trêve internationale, après trois journées de compétition seulement. Sûrement un mal pour un bien pour l’ASSE afin de tenter de stopper l’hémorragie et de se remettre la tête à l’endroit. Le mercato stéphanois est terminé dans le sens des arrivées. Charge désormais à Olivier Dall’Oglio de former l’équipe la plus compétitive possible. Les temps de jeu du début de saison donnent quelques indices sur les joueurs qui pourraient être les hommes forts de cette première partie de saison.

Le début de saison de l’ASSE a une nouvelle fois été très largement impacté par des blessures (Moueffek, Pétrot, Wadji, Appiah, Old…) ou des recrutements tardifs (Cornud, Ekwah, Stassin…). En parallèle, Olivier Dall’Oglio a décidé de ne pas convoquer/concerner des joueurs poussés vers la sortie ou annoncés sur le départ (Briançon, Monconduit, Bouchouari…). Ainsi, le coach stéphanois a du composer avec un effectif assez restreint, et plusieurs jeunes ont été appelés à la rescousse. Deux entre eux, qui ont réalisé une fin de préparation intéressante et des premiers matchs prometteurs pourraient intégrer de façon pérenne le groupe d’ODO, notamment Mathis Amougou.

Ainsi, en l’espace de trois matchs de Ligue 1, Olivier Dall’Oglio a fait jouer 23 joueurs au total. Neuf d’entre eux ont pris part aux trois matchs.

Parmi les 23 joueurs, trois d’entre eux ont disputé moins de 10 minutes de jeu (Othman, Pétrot et Pedro). A contrario, trois autres joueurs ont, eux, disputé l’intégralité des minutes jouées depuis le début du championnat, soit 270 minutes (Larsonneur, Abdelhamid et Batubinsika).

Quatre autres joueurs ont joué plus de 200 minutes depuis le début de la saison, Mathis Amougou, Ibrahim Sissoko, Mathieu Cafaro et Zuriko Davitashvili.

Dans le Top 10 des temps de jeu cette saison, nous retrouvons trois recrues (Abdelhamid, Davitashvili, Old), un jeune espoir (Amougou) et six joueurs cadres de la saison passée (Larsonneur, Batubinsika, Sissoko, Cafaro, Tardieu et Maçon).

Trois recrues estivales n’ont pas encore eu l’occasion de s’exprimer avec l’ASSE soit parce que leur place dans la hiérarchie ne le permet pour l’instant pas (Maubleu, Miladinovic), soit parce que leur arrivée dans le Forez a été très tardive (Ekwah et Stassin). Quatre joueurs présents la saison passée n’ont, eux, non plus, pas encore eu l’occasion de s’exprimer sur le terrain (les trois écartés Bouchouari, Briançon et Monconduit, ainsi que Nadé).

Classement des temps de jeu de l’ASSE (J3)