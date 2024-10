Fabien Boudarène, ancien milieu de terrain de l'ASSE, a fait un retour remarqué sur les ondes de RGB 99.2 FM, lors de l'émission 100% football amateur, pour parler de son parcours dans le football amateur et de ses premières expériences en tant qu'entraîneur.

Né à Saint-Étienne et ayant joué pour les Verts entre 1996 et 2001, Boudarène a évolué aux côtés de plusieurs générations de joueurs à l'époque où l'ASSE cherchait à retrouver son éclat. Après sa carrière professionnelle, il s'est progressivement tourné vers le monde du football amateur, un milieu dans lequel il se sent particulièrement à l'aise.

"J'ai travaillé pour The Voice pendant des années"

« Non pas du tout, en fin de carrière à Feurs en N2, comme le coach a été absent plusieurs fois, on m’a demandé de prendre la séance et c’est là que tout a commencé. Je n’étais pas prédestiné à être coach. J’étais dans la musique, auteur, compositeur, interprète, j’ai travaillé pour The Voice pendant pas mal d’années en tant que recruteur. Du coup, on n’avait pas gagné un match de la saison, j’entraine la semaine et on gagne contre Marseille 3 buts à 0. Le déclic est venu de là ! »

Durant son passage à la radio, il a évoqué avec enthousiasme ses débuts de coach, expliquant comment il parvient à transmettre sa passion et son expérience à des équipes amateurs. Il est clair qu'il trouve un grand plaisir à évoluer dans ce contexte plus modeste, loin des projecteurs du football professionnel, tout en conservant son amour du jeu et des Verts. Son attachement à Saint-Étienne est resté intact, et il a profité de l'occasion pour partager des souvenirs marquants de son passage au club, ainsi que son regard sur la situation actuelle de l'ASSE.

"L'ASSE a manqué au football français dans l'élite"

« La première division, c’est bien avec cette montée après le match contre Bordeaux. Dans les arrêts de jeu, c’était magnifique. Il va falloir reconstruire encore et encore. Malgré la grosse défaite face à Nice, on a démontré que l’on avait des tripes et du tempérament pour redresser la barre. Et quand vous avez un public comme Geoffrey Guichard, c’est leur place en Ligue 1 ! L’ASSE a manqué au football français dans l’élite. »

Il ne s'en cache pas. Un retour serait un aboutissement pour lui : « Si un jour, j’ai le bonheur et la chance que Saint-Etienne m’appelle, je prends l’autoroute en courant (rire). »