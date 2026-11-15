L’ASSE a évité le piège face à Rumilly-Vallières pour son entrée en Coupe de France. Mais chez les Haut-Savoyards, la fierté se mêle aux regrets. Après la rencontre, le président du GFA est revenu sur un épisode de l’égalisation stéphanoise qu’il a du mal à digérer.

Les Verts ont dû s’employer pour poursuivre leur aventure. Menés au Parc des Sports d’Annecy, les hommes d’Ian Cathro ont renversé Rumilly-Vallières grâce à Ben Old, buteur puis passeur pour João Ferreira en l’espace de deux minutes.

Pour leur adversaire, le scénario laisse forcément un goût amer. Le président haut-savoyard retient toutefois d’abord la résistance de ses joueurs : « On peut être fiers du match accompli par l’équipe. Franchement, je ne vais pas dire qu’on a fait jeu égal, mais on a tenu notre rang pendant quasiment toute la rencontre. On a même réussi à ouvrir le score. »

Une égalisation qui laisse des regrets à Rumilly

C’est au moment du retour des Stéphanois que se situe sa principale frustration. Selon le dirigeant, son équipe a dû évoluer temporairement en infériorité numérique avant de concéder l’égalisation.

« Je suis un petit peu déçu par le fait de jeu sur l’égalisation. J’en veux un peu à l’arbitre de nous avoir laissés jouer trois minutes à dix. Je ne trouve pas ça très correct de sa part. »

Le président du GFA ne réduit cependant pas l’issue de la rencontre à cet épisode. Il reconnaît aussi la capacité des Verts à insister jusqu’à trouver la solution : « Mais au-delà de ça, il faut aussi féliciter notre adversaire, qui n’a rien lâché et qui a tenu. Une fois qu’ils ont égalisé, on a senti que la machine se mettait en route. »

Rumilly a alors payé les efforts consentis. « De notre côté, on a progressivement faibli physiquement. On a effectué des changements qui ont apporté un petit quelque chose sur la fin. » Une réaction insuffisante pour reprendre les Stéphanois.

« On n’a pas fait que subir »

Malgré l’élimination, le dirigeant insiste sur le contenu proposé. Son équipe a cherché à poser des problèmes à l’ASSE et ne s’est pas contentée de défendre son but.

« On a pratiqué du football, on n’a pas fait que subir. On a essayé de porter le jeu vers l’avant. Tout ce qu’on a fait était cohérent. » Il souligne également les traces laissées par cette opposition chez les visiteurs : « Sur la fin, même les joueurs de Saint-Étienne, qui ont pourtant l’habitude de jouer à un rythme beaucoup plus élevé que le nôtre, étaient marqués physiquement. Certains sont sortis avec des crampes. Ça veut dire qu’on a tenu notre rang et qu’on leur a proposé une belle opposition. »

Pour Rumilly, l’enjeu sera désormais de conserver cette exigence en championnat. Le président estime que cette rencontre peut nourrir la suite : « Sur le papier, cette défaite est logique. Mais elle conforte malgré tout la dynamique du club et de l’équipe. On a quelque chose : un vrai plan de jeu, une structure. C’est de bon augure pour la suite de la saison. »

Un message aux joueurs et un souhait pour les Verts

Dans le vestiaire haut-savoyard, il n’était donc pas question d’accabler les joueurs. « On va tout simplement les féliciter pour le match qu’ils ont réalisé. Il ne faut pas qu’ils soient déçus, parce qu’ils ont fait un excellent match. Il n’y a rien à leur reprocher. Ils ont tout donné. »

Et malgré son regret sur l’arbitrage, le président de Rumilly a réservé un dernier message aux Stéphanois : « Félicitations aux Verts. On leur souhaite bonne chance pour la suite, de monter en Ligue 1 et de réaliser un beau parcours en Coupe de France. »