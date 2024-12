Comme chaque saison, les Magic Fans 91 publient leurs plus belles animations. Cette année est marquée par l'anniversaire de l'Avant-Garde qui fête ses 25 ans. Une entité méconnue des supporters qui méritait que l'on évoque son rôle au sein des Magic Fans 91.

Chez les Magic Fans 91, groupe historique de l'AS Saint-Étienne, l'Avant-Garde représente un cercle à part. Ce groupe de jeunes passionnés constitue une partie de l'âme du Kop Nord et joue un rôle clé dans l’animation des tribunes. Elle est une entité incontournable et pivot au sein des MF91.

Les membres de l'Avant-Garde se distinguent par leur implication totale. Ils se chargent de la préparation des tifos, des banderoles, des chants et de la coordination générale des supporters dans la tribune. Ces actions nécessitent une mobilisation importante, que ce soit pour les matchs à domicile ou lors des déplacements.

L'Avant-Garde : le cœur des Magic Fans !

La structure repose sur une organisation bien rodée. Les décisions se prennent de manière collective, qu’il s’agisse de planifier une animation ou de répondre à des situations liées au club ou au football en général. L'Avant-Garde incarne les valeurs du mouvement ultra. De tout temps, et en adéquation avec la culture Ultra, elle milite pour le respect de la culture des tribunes, tout en s'opposant aux dérives commerciales du football moderne. Ses membres affichent un attachement profond au club et à ses traditions.

L’accès à l'Avant-Garde est possible pour les jeunes membres des MF dont l'implication est sans faille et qui adhèrent totalement aux principes du groupe de supporters créé en 1991. Être membre implique évidemment une présence constante au stade et une participation très active aux projets des MF91.

L'Avant-Garde est le coeur du groupe d'ultras stéphanois et par conséquence, une composante essentielle de la ferveur stéphanoise, à domicile comme à l'extérieur.

La vidéo publiée par les MF91 rend hommage à tous ces passionnés de l'ombre et plus généralement aux MF91 ! Bon visionnage !