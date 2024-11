En compagnie d'Ivan Gazidis, Huss Fahmy a pu s'exprimer la stratégie de Kilmer Sports Ventures autour du rachat de l'ASSE lors d'une conférence organisée par Leaders. L'occasion de dévoiler ce qui a motivé le choix pour l'AS St-Etienne et d'expliquer plus précisément le projet de développement du club.

Huss Fahmy (Directeur des Opérations de l’ASSE) : "Nous avons cherché pendant deux ans et demi. Nous avons étudié 60 à 80 clubs dans différents pays. Ce qu'on voulait pour cet investissement, c'était quelque chose qu'on pouvait activer avec un potentiel.

Il y avait très peu de clubs qui avaient à l'intérieur de leur ADN la capacité à se montrer compétitif au plus haut niveau national. Il s’agit d’un club de football mature avec des infrastructures, une « fan-base », et un centre de formation.

Tous ces ingrédients, si tu les actives bien, peuvent se compléter et permettre de performer au plus haut niveau. Nous n'avons pas besoin de les créer. Après 2,5 ans de recherche, on a opté pour Saint-Étienne. On a ensuite entamé notre réflexion sur la stratégie à mener.

On a une stratégie claire, un plan d'implémentation très clair, mais quand tu entres dans un club, il faut l'adapter et le rendre pratique et opérationnel. Actuellement, on est dans cette phase à déterminer le delta entre notre idée de départ, qui restera, mais qu’on adapte au jour le jour."

5 ou 6 phases de développement pour l'ASSE

Huss Fahmy (Directeur des Opérations de l’ASSE) : "Un plan ? On a des phases internes, il s’agit juste le développement du club. Il y a 5 ou 6 phases.

On travaille vers l'implémentation de notre plan et de voir à quel point on peut pousser le club. Le football nous mettra des défis. À nous de nous adapter. Nous ne sommes pas naïf. On va juste développer le club, étape par étape, et continuer à observer. C'est un plan à long terme. Tout est fait pour un impact sur la durée, plutôt que des ajustements rapides de façade.

La promotion en Ligue 1 ? Je ne pense pas qu'on a abandonné le business plan. Mais tout ce qui s'est passé autour du club est devenu plus visible et complexe. Notre plan n’a pas vraiment changé, il y a simplement des éléments qui nous ont demandé de nous ajuster.

Certains éléments du projet ont dû être accélérés. Certains éléments du projet ont dû être ralentis. Il y a eu un impact. Je pense que le temps va nous dire si c'est positif ou négatif. Mais on veut toujours de la promotion. C'est une bonne chose pour le club et pour la ville.

On sait bien que si vous n'êtes pas pragmatique et flexible, ça ne va pas fonctionner. La promotion s'est déroulée la saison dernière, il va y avoir des choses qui vont se passer match après match, saison après saison. Je pense que notre plan est très flexible, mais on sait où on veut aller."

Fahmy : "Nous avons une idée derrière le rachat de l’AS Saint-Étienne"

Huss Fahmy (Directeur des Opérations de l’ASSE) : "Les droits Tv ? Nous étions au courant de ce qui se passait, mais on ne sait jamais jusqu'à ce que l'on soit en place. Je ne pense pas que notre projet soit dépendant des droits TV. Nous avons une idée derrière le rachat de l’AS Saint-Étienne, et ce n'est pas un changement des droits TV qui change grand-chose.

Nous ne jugeons pas ce qui se passe aujourd'hui ou hier comme un facteur qui détermine si nous pourrons réussir ou non. La France est un pays très sophistiqué. Le football est au coeur du pays. Les joueurs sont extraordinaires, les stades sont bons, et les supporters très présents. Les fondamentaux sont là. Maintenant c'est notre travail de développer le club."