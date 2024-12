Ce dimanche, sur le coup des 22h30, on ne sait pas si les Stéphanois pourront fêter une victoire de l'ASSE. Une chose est certaine, ils pourront se satisfaire d'une victoire contre la précarité afin de redonner de la joie aux enfants. ASSE - Coeur-Vert lance une grande opération de solidarité à l'occasion d'ASSE-OM !

Si les performances de l'ASSE ne parviennent pas à réchauffer le cœur des supporters, l'association Coeur-Vert tente quant à elle d'apporter du réconfort. Créée en 2011, cette organisation à vocation sociale ne cesse d'œuvrer pour la bonne cause.

Coeur-Vert : Aide, partage et solidarité

Pour rappel, en 2024, l'association s'est distinguée dans de nombreuses opérations : outre le foot-fauteuil que soutient Coeur-Vert, de nombreuses opérations solidaires, d'éducation ou de sensibilisation ont eu lieu durant toute l'année. L'éducation par le sport via l'opération "Foot à l'école", des visites de joueuses et joueurs professionnels au CHU de St-Etienne, le forum "Supporters de l'emploi", la lutte contre l'homophobie, des plantations d'arbres ou encore un fort engagement pour l'inclusion via la journée mondiale des sourds. Des opérations qui ont valu à l'association une nomination aux trophées Sport & Management 2024.

Ce dimanche, l'association donne rendez-vous à tous les supporters afin d'apporter un peu de joie aux enfants les moins favorisés. À l’occasion du match ASSE - Marseille, qui se tiendra le 8 décembre 2024 au Stade Geoffroy-Guichard, une collecte de jouets aura lieu entre 15h et 20h.

Le communiqué d'ASSE - Coeur-Vert

Dans l’esprit des fêtes de fin d’année, ASSE Cœur-Vert, fidèle à ses valeurs de solidarité et de partage, se mobilise pour offrir un peu de magie et de chaleur aux enfants qui en ont le plus besoin. À l’occasion du match ASSE - Marseille, qui se tiendra le 8 décembre 2024 au Stade Geoffroy-Guichard, une collecte de jouets aura lieu entre 15h et 20h.

Comment participer ?

👉 Rendez-vous au stand de collecte installé sur le parvis sud du Stade Geoffroy-Guichard pour déposer vos dons avant le coup d’envoi.

Nous collectons :

* 🎁 Des jouets neufs (tout âge) : Ces cadeaux seront remis aux enfants hospitalisés du CHU de Saint-Étienne par les joueurs et joueuses de l’ASSE, apportant un moment de joie et d’évasion à ceux qui en ont le plus besoin.

* 🎁 Des jouets d’occasion (tout âge, en très bon état) : Ces jouets seront redistribués par le Secours populaire aux familles en difficulté pour offrir un Noël magique à tous les enfants.

Pourquoi participer ?

En cette période de partage, chaque geste compte pour illuminer les fêtes de fin d’année des enfants les plus vulnérables. Grâce à votre générosité, l’ASSE et l'association ASSE Cœur-Vert souhaitent créer un élan de solidarité pour qu’aucun enfant ne soit oublié.

Un moment de solidarité à ne pas manquer !

Supporters, rejoignez-nous nombreux et faites de cette collecte un succès. Ensemble, montrons que la grande famille verte est unie, généreuse et porteuse d’espoir. Rendez-vous le 8 décembre pour soutenir à la fois notre équipe et cette belle initiative !