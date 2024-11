Victorieux 2-0 de Strasbourg, les Verts se sont donnés de l'air avant le derby de dimanche prochain. Olivier Dall'Oglio (ASSE) s'est exprimé en après match en zone mixte. Des propos retranscrit grâce à France Bleu Saint-Etienne.

"Les entrants ont fait mal" (Dall'Oglio après ASSE-Strasbourg)

« Je ne vais pas tous les citer, mais c'est sûr qu'on a senti Pierre Ekwah avec un niveau supérieur. On a vu Benjamin Bouchouari qui amène un peu plus de travail défensif qu'à une certaine période, donc son niveau monte. Louis Mouton aussi qui travaille beaucoup, pareil, qui monte le niveau. Et puis après on a aussi eu les entrants qui ont fait mal. Ils sont restés dans la continuité de ce qu'avaient fait les titulaires. Donc ça aussi, ça c'est bien. »

« Je pense que Micka (Nadé) était content de marquer. On peut pas tout dire, mais bon. Il était très content de marquer parce qu'en fait, il s’est fait un petit peu chambrer à l'entraînement parce que sur les coups de pied arrêtés, il a des très très grosses occasions et il les met au-dessus. Donc, on a travaillé un peu plus avec lui. C'est pour ça, je pense qu'à un moment donné, il s'est nettoyé parce que sur les entraînements, des fois, il ratait des choses qui étaient presque immanquables. Mais là, par contre, il est allé se sortir du marquage et il a été très solide. Je pense que ça va lui faire du bien. On savait qu'un jour, j'avais dit qu'il marquerait au second poteau, je pense. J’en étais pratiquement persuadé, mais il fallait qu'il soit plus tueur, et il l'a été. »

Un nouveau milieu de terrain performant ?

« Ils amènent quelque chose, c'est clair. Maintenant, les garçons comme Aïmen sont bien rentrés. Amougou va venir nous aider aussi. Il n'y a pas de problème. On ne gagnera pas à 11. C'est ce que j'essaie de faire comprendre aux joueurs. On est un groupe, on est 22, 23. C'est ce groupe-là qui va nous amener à rester en première division. Un coup, ça sera l'un. Un coup, ça sera l'autre. Il y en a certains qui ont fait une suite de matchs récemment et qui commençaient à tirer la langue. Derrière, il y a d'autres garçons qui poussent, qui arrivent, qui amènent une fraîcheur. C'est ça une équipe, c'est ça un club. »

Sur Pierre Ekwah (ASSE) et son rôle hybride : « Oui, c'est un garçon qui doit être capable de s'adapter. C'est un rôle hybride, suivant les matchs, suivant l'adversaire. C'est un garçon qui peut jouer plus haut ou qui peut descendre un peu plus bas. Avec un rôle essentiel de leader dans ce rôle-là. Parce que c'est lui aussi qui guide les autres. C’est un jeune garçon encore, mais qui a une capacité, je pense, à amener du monde avec lui. Ça, c'est intéressant, de par l'exemple. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose chez lui de solide, très solide. »