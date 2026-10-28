L’ASSE connaît ses adversaires possibles en Coupe de France. Et le rendez-vous de ce jour ne donnera pas seulement le nom du premier : les Verts découvriront aussi ce qui pourrait les attendre au tour suivant. Avec, dans leur groupe, plusieurs affiches qui parleront aux supporters stéphanois.

Un match chez un voisin du Forez ou une confrontation entre équipes de Ligue 2 ? Les possibilités restent ouvertes avant le tirage organisé ce mercredi à partir de 10h30 à Roland-Garros. L’ASSE figure dans le groupe I, aux côtés de dix-sept adversaires potentiels.

Pour ceux qui espèrent un court déplacement et une belle fête autour des Verts, il y a de quoi regarder ce tirage avec intérêt. Mais certaines équipes du groupe pourraient aussi réserver une entrée en matière plus difficile aux joueurs de Ian Cathro.

Les quatre voisins ligériens peuvent tomber face à l’ASSE

Feurs, Firminy, Veauche et Saint-Paul-en-Jarez sont tous dans le groupe de l’ASSE. Leur rêve d’affronter les Verts peut donc devenir réalité ce mercredi.

Nous évoquions ces quatre clubs de la Loire encore en course avant la publication des groupes. Ils ont désormais la certitude de pouvoir croiser Saint-Étienne. Pour les joueurs, les bénévoles et les supporters de ces clubs, recevoir l’ASSE donnerait forcément une saveur particulière au parcours.

Veauche et Saint-Paul-en-Jarez, qui évoluent en Régional 3, sont les deux petits poucets du groupe. Feurs et Firminy peuvent également espérer cette affiche entre voisins. Côté stéphanois, ce serait l’occasion de retrouver la Coupe sur les terrains du football local, avec tout ce qui fait le charme de ces premiers tours.

Annecy et plusieurs clubs nationaux sont aussi là

Le tirage peut toutefois prendre une autre direction. Annecy est le seul autre club de Ligue 2 du groupe. Les deux équipes peuvent donc s’affronter dès leur entrée en lice.

Bourg-en-Bresse et Villefranche, pensionnaires du troisième échelon, font aussi partie des adversaires possibles. Limonest, Rumilly Vallières, Hauts Lyonnais et Lyon La Duchère représentent le quatrième niveau.

Voici les dix-sept équipes que l’ASSE peut rencontrer :

Niveau dans la pyramide française Clubs 2e échelon FC Annecy 3e échelon Bourg-en-Bresse Péronnas, FC Villefranche Beaujolais 4e échelon FC Limonest Dardilly Saint-Didier, GFA Rumilly Vallières, Hauts Lyonnais, Lyon La Duchère 5e échelon FC Chalon, US Feurs 6e échelon Chassieu Décines FC, FCO Firminy 7e échelon FC Cournon-d’Auvergne, FC Riomois, Paray USC, SO Pont-de-Chéruy Chavanoz 8e échelon ES Veauche, FC Saint-Paul-en-Jarez

Deux tours dessinés lors du même tirage pour l’ASSE

Les Verts vont connaître leur adversaire du 7e tour, puis l’affiche possible du 8e. Il ne faudra donc pas couper le direct dès que le nom de Saint-Étienne sera sorti !

Le principe est simple : les rencontres du 7e tour sont tirées dans un ordre qui détermine ensuite les oppositions du tour suivant. Le vainqueur du match 1 affrontera celui du match 2, le vainqueur du match 3 celui du match 4, et ainsi de suite, sous réserve des dispositions particulières concernant l’Outre-mer.

Par exemple, si l’ASSE hérite de Feurs, elle saura également que le vainqueur de cette rencontre affrontera celui d’un autre match déjà identifié. Elle connaîtra donc deux adversaires potentiels pour le 8e tour, sans avoir à attendre un nouveau tirage.

Le 7e tour est prévu le week-end des 14 et 15 novembre, puis le 8e les 28 et 29 novembre. Pour atteindre les 32es de finale et l’entrée des clubs de Ligue 1, il faudra franchir ces deux obstacles.

Les Verts ont de fortes chances de se déplacer mais…

Autre détail à surveiller : l’ordre de sortie des boules ne suffit pas toujours à déterminer qui reçoit. Le règlement de la Coupe de France donne l’avantage du terrain au club situé au moins deux divisions sous son adversaire.

Face à quatorze des dix-sept équipes du groupe, l’ASSE serait donc désignée visiteuse. Ce serait notamment le cas contre les quatre clubs ligériens. Le stade retenu devrait ensuite être validé selon les installations disponibles. On se souvient que l’an passé, dans une ambiance de fête indécriptible, les Verts avaient accueilli l’US Écotay-Moingt (Régional 3)…

Un premier adversaire, deux possibilités pour la suite et peut-être un rendez-vous tout près de chez nous : ce mercredi, les supporters auront plus d’une bonne raison de suivre le tirage au sort.

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