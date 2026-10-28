La victoire de l’ASSE face au FC Nantes (1-0) continue de faire des heureux, bien au-delà des frontières françaises. Après le but libérateur d’Augustine Boakye, un commentateur sud-américain de beIN Sports a vécu un moment de pure passion derrière son micro. Sa célébration, largement partagée par les supporters stéphanois, a provoqué une réaction inattendue : profondément touché par les messages reçus, Esteban Cristancho Medina a tenu à remercier le peuple vert. Et il pourrait bien avoir envie de découvrir le Chaudron.

Il suffit parfois d’un but pour rapprocher des personnes qui vivent à des milliers de kilomètres les unes des autres. Samedi soir, Augustine Boakye a fait chavirer Geoffroy-Guichard en offrant une victoire précieuse à l’AS Saint-Étienne face au FC Nantes. Une délivrance pour les supporters présents dans les tribunes, mais également pour ceux qui suivaient la rencontre à travers le monde.

Parmi eux, Esteban Cristancho Medina, chargé de commenter cette affiche pour beIN Sports à destination du public sud-américain. Lorsque le ballon a terminé au fond des filets, le journaliste n’a pas retenu son enthousiasme. Son commentaire particulièrement expressif a rapidement trouvé un écho auprès des supporters de l’ASSE.

ASSE : un cri de joie qui traverse l’Atlantique

Sur les réseaux sociaux, les images de la célébration du commentateur ont circulé dans la communauté stéphanoise. La passion du journaliste a visiblement séduit les supporters, nombreux à partager la séquence et à lui adresser des messages.

Un engouement auquel le principal intéressé ne s’attendait absolument pas.

Dans une nouvelle vidéo, Esteban Cristancho Medina a pris le temps de remercier les amoureux des Verts. Avec un sourire qui en dit long sur son émotion, il a confié en espagnol :

« Je voulais remercier toute la famille de Saint-Étienne et tous les supporters des Verts. Je suis touché, reconnaissant et ému par les réactions qu’a suscitées mon commentaire du but sur beIN Sports. »

Le journaliste explique qu’il publie régulièrement des extraits de ses commentaires sportifs. Mais cette fois, la réaction du public a été très différente.

« Je n’arrive pas à y croire. Je l’ai publié comme mes autres contenus, mais la manière dont il a été partagé… J’ai déjà eu des vidéos avec davantage de vues, mais jamais une telle répercussion pour mes commentaires. »

Ce ne sont donc pas seulement les statistiques de la vidéo qui l’ont marqué, mais surtout les nombreux témoignages d’affection reçus.

« J’ai crié ce but de tout mon cœur »

Pour Esteban Cristancho Medina, cette célébration n’avait rien de calculé. Elle correspond simplement à sa manière de vivre le football et de transmettre ses émotions.

« J’ai énormément apprécié ce moment. J’ai crié ce but de tout mon cœur, comme je le fais à chaque fois. »

Une spontanéité qui rappelle évidemment l’attachement des supporters stéphanois à leur club. À Saint-Étienne, les grandes émotions ne sont pas réservées aux grandes affiches européennes. Un but décisif en championnat peut suffire à embraser tout un stade.

La réaction du journaliste sud-américain en est une nouvelle illustration. Sans être un supporter historique de l’ASSE, il a su transmettre l’intensité de ce moment et conquérir une partie du peuple vert.

Le commentateur rêve désormais de retrouver l’ASSE

L’histoire ne s’est pas arrêtée à la vidéo. Sur X, le supporter stéphanois Thomas (@Tom_ASSE) a notamment relayé les remerciements du commentateur, tout en l’invitant à venir découvrir l’ambiance de Geoffroy-Guichard.

Un autre message, publié par Esteban Cristancho Medina, témoigne de son envie de vivre cette expérience :

« Mon frère, je suis sans voix face à tant d’amour de la nation verte ! Merci du fond du cœur pour votre soutien et votre fidélité. Je vous souhaite de retrouver la place que vous méritez. J’espère vous retrouver un jour à Geoffroy-Guichard pour vivre un match ensemble ! »

Une déclaration qui ne manquera pas de faire sourire les habitués du Chaudron. Car si le journaliste a déjà été impressionné par l’énergie dégagée autour d’un simple commentaire, difficile d’imaginer sa réaction en découvrant les deux kops stéphanois un soir de grande affluence.

« Allez les Verts ! » : une histoire qui dépasse le terrain

Le journaliste espère également avoir l’occasion de commenter de nouvelles rencontres de Saint-Étienne à l’avenir.

« Si je peux être là pour d’autres matchs de Saint-Étienne et que vous continuez à me témoigner cette affection, ce serait formidable. »

Avant de conclure sa vidéo par un chaleureux « Allez les Verts ! », lancé directement à destination des supporters français.

Au-delà des trois points remportés contre Nantes, cette histoire rappelle la capacité de l’ASSE à fédérer bien au-delà de son territoire. Le club stéphanois conserve une identité populaire forte, capable de créer des liens inattendus avec des passionnés de football du monde entier.

Et si Augustine Boakye a fait exploser le Chaudron samedi soir, il a peut-être aussi donné envie à un journaliste sud-américain de venir y vivre une soirée en personne.

Source : déclarations d’Esteban Cristancho Medina sur les réseaux sociaux, relayées notamment par @Tom_ASSE. Propos traduits