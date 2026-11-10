L’ASSE a retrouvé la victoire face à Laval samedi (2-0), mais trois Stéphanois ont également reçu un avertissement. Le bilan disciplinaire évolue, avec deux défenseurs qui se rapprochent désormais du seuil de suspension. Avant la Coupe de France, Ian Cathro conserve toutefois une marge.

Les Verts ont fait le nécessaire pour repartir après Guingamp. Face à Laval, Irvin Cardona et Jakob Breum ont offert à l’ASSE une victoire qui lui permet de conserver la tête du championnat. Sur le plan disciplinaire, la soirée a aussi fait grimper plusieurs compteurs.

João Ferreira a été le premier Stéphanois averti, dès la 20e minute. Entré à sa place à l’heure de jeu, Chico Lamba a reçu un jaune quatre minutes plus tard. Julien Le Cardinal a été sanctionné à son tour à la 65e minute. Trois avertissements, tous pour des défenseurs.

Ferreira enchaîne, Le Cardinal rejoint le trio de tête

Déjà averti à Guingamp, João Ferreira a donc reçu un carton lors de deux journées consécutives. Le Portugais compte désormais trois jaunes depuis le début du championnat. Julien Le Cardinal atteint lui aussi ce total et rejoint Augustine Boakye parmi les joueurs les plus sanctionnés de l’effectif.

Le Ghanéen n’a pas été averti face à Laval. Son compteur reste donc inchangé, tout comme ceux de Jakob Breum, Zuriko Davitashvili et Joshua Duffus, qui affichent deux jaunes chacun.

Pour Chico Lamba, il s’agit du premier avertissement de la saison en Ligue 2. Après les trois cartons reçus au Roudourou, puis les trois nouveaux face à Laval, le total stéphanois atteint 23 jaunes en douze journées, sans carton rouge.

Aucun Stéphanois à un carton d’une suspension

La situation reste donc maîtrisable pour Ian Cathro. Aucun joueur ne compte quatre avertissements et personne ne risque une suspension pour accumulation de jaunes dès sa prochaine sanction.

Depuis la saison 2025-2026, cinq avertissements entraînent un match de suspension ferme, après décision de la Commission de discipline. L’ancienne règle des trois jaunes sur une période de dix rencontres ne s’applique plus. Comme le précise le règlement disciplinaire présenté par la LFP, la sanction prend normalement effet le mardi suivant la décision.

Les cartons reçus en Coupe de France entrent également dans le décompte. L’entrée en lice des Verts ne remettra donc pas les compteurs à zéro. Boakye, Ferreira et Le Cardinal restent à deux avertissements du seuil, une situation à surveiller au moment d’aborder les prochaines échéances.

Le bilan des cartons après ASSE–Laval

Classement des cartons ASSE 1 Boakye Augustine Milieux · #20 Rouges 0 MJ 12 3 Jaunes 2 Ferreira Joao Défenseurs · #13 Rouges 0 MJ 9 3 Jaunes 3 Le Cardinal Julien Défenseurs · #26 Rouges 0 MJ 11 3 Jaunes 4 Breum Jakob Milieux · #10 Rouges 0 MJ 11 2 Jaunes 5 Davitashvili Zuriko Attaquants · #22 Rouges 0 MJ 11 2 Jaunes 6 Duffus Joshua Attaquants · #17 Rouges 0 MJ 12 2 Jaunes 7 Bernauer Maxime Défenseurs · #6 Rouges 0 MJ 12 1 Jaunes 8 Csongvai Aron Milieux · #14 Rouges 0 MJ 12 1 Jaunes 9 Jaber Mahmoud Milieux · #5 Rouges 0 MJ 5 1 Jaunes 10 Lamba Chico Défenseurs · #15 Rouges 0 MJ 3 1 Jaunes 11 Nair Sohaib Défenseurs · #18 Rouges 0 MJ 10 1 Jaunes 12 Old Ben Défenseurs · #11 Rouges 0 MJ 9 1 Jaunes 13 Pedro Kevin Défenseurs · #23 Rouges 0 MJ 12 1 Jaunes 14 Svetlin Tamar Milieux · #16 Rouges 0 MJ 6 1 Jaunes

Les autres joueurs stéphanois n’ont reçu aucun avertissement en championnat. Aucun carton rouge n’a été distribué à un joueur de l’ASSE après douze journées.