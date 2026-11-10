Dans l’émission « Détéctive Mathoux » sur Canal+, Rémi Cabella garde un souvenir particulièrement fort de son passage à l’ASSE. L’ancien milieu offensif des Verts est revenu sur son arrivée dans le Forez, sa relation avec Jean-Louis Gasset et une période qui reste parmi les plus marquantes de sa carrière. Le joueur n’a pas caché son attachement au club stéphanois et à ses supporters.

Rémi Cabella n’a visiblement rien oublié de son aventure à Saint-Étienne. Prêté par l’Olympique de Marseille en 2017, puis revenu définitivement dans le Forez, le milieu offensif a vécu une période particulièrement réussie sous le maillot vert. Dans son entretien avec Canal+, il a évoqué les raisons de son choix, mais aussi les hommes qui ont marqué son passage à l’ASSE. Deux noms ressortent notamment : Oscar Garcia et Jean-Louis Gasset.

Rémi Cabella : « Une des meilleures choses qui m’est arrivée »

L’ancien Stéphanois ne regrette absolument pas son choix de rejoindre l’ASSE. Bien au contraire. Il explique avoir lui-même souhaité ce prêt et avoir rapidement été convaincu par l’histoire du club.

« Une des meilleures choses qui m’est arrivé, c’est d’être prêté à Sainté. Je l’ai voulu et le président, il me voulait depuis des années. J’ai eu l’occasion et pour moi Sainté, historiquement, c’est un très grand club. Je n’ai pas réfléchi à la ville ou je ne sais quoi. J’ai eu le coach aussi au téléphone. C’était Oscar Garcia à cette époque-là avec qui ça s’est très bien passé. »

Un témoignage qui en dit long sur l’attachement du joueur à l’institution stéphanoise. L’attractivité historique de l’ASSE a pesé dans sa décision. La dimension sportive et l’histoire du club ont pris le dessus au moment de faire son choix.

Jean-Louis Gasset, un entraîneur qui a marqué Rémi Cabella

Mais c’est surtout avec Jean-Louis Gasset que Rémi Cabella semble avoir noué une relation particulière. L’ancien entraîneur stéphanois a su lui donner une place centrale dans son dispositif. Le joueur n’a d’ailleurs pas oublié la confiance accordée par son coach.

« Jean-Louis (Gasset) ? Grand entraîneur, grand homme. Je ne peux que lui dire merci. Il m’a mis au cœur du jeu, au cœur de l’équipe. Il m’a accepté des petits passe-droits aussi des fois. Ça s’est bien passé sur plein d’aspects. La façon de communiquer… c’était énorme ! »

Un hommage appuyé à celui qui a marqué une période importante de l’histoire récente de l’ASSE. Rémi Cabella rappelle également le travail réalisé par le staff à son arrivée en janvier. Jean-Louis Gasset était alors accompagné de Ghislain Printant et de Fabrice Grange.

Le trio a contribué à redresser une équipe qui se trouvait dans une situation délicate au classement. La dynamique s’est ensuite confirmée lors de la saison suivante. Les Verts ont terminé à la quatrième place du championnat et décroché une qualification pour l’Europa League.

« Il nous a récupéré en janvier avec Ghislain Printant et Fab Grange. Avec les 3, on est bien remonté car on était mal classé et la deuxième année on finit 4e, qualifié pour l’Europa League. »

Une saison 2018-2019 qui reste particulièrement appréciée des supporters stéphanois. Cabella faisait partie des joueurs importants de cette équipe, qui avait retrouvé les sommets du championnat et l’Europe.

Les supporters de l’ASSE toujours dans son cœur

Au-delà des résultats sportifs, Rémi Cabella a surtout retenu l’ambiance qui règne autour de l’AS Saint-Étienne. Pour lui, le peuple vert possède une identité à part. Une ferveur qui ne disparaît pas, même lorsque les résultats sont moins bons.

« Quand ça marche à Saint-Étienne, c’est monstrueux mais même quand ça ne marche pas. Quand on regarde en Ligue 2, le stade est rempli et ça met l’ambiance. Les supporters à Sainté, rien à dire, je les ai dans le cœur. »

Des mots qui devraient faire plaisir aux supporters stéphanois. Même après son départ, le milieu offensif conserve une affection particulière pour le club et son public. Il souligne notamment la fidélité des fans, capables de remplir Geoffroy-Guichard malgré les difficultés sportives.

Yann M’Vila et les petits privilèges accordés par Gasset

Enfin, Rémi Cabella a également évoqué l’ambiance au sein du vestiaire stéphanois. Il partageait notamment cette période avec Yann M’Vila, autre élément majeur de l’équipe. Les deux joueurs entretenaient une relation particulière avec Jean-Louis Gasset, qui savait gérer son groupe avec beaucoup de souplesse.

Cabella s’est même amusé à raconter que son coéquipier bénéficiait de davantage de privilèges que lui !

« Yann M’Vila était encore plus privilégié que moi avec Gasset (rires). Vu qu’on était un bon groupe qui vivait bien, personne ne faisait de truc par derrière. Le coach JLG, il disait : je vous autorise mais faites les choses bien. Très très fort ! »

Une anecdote qui illustre la méthode de Jean-Louis Gasset. Le technicien savait instaurer un climat de confiance avec ses joueurs, tout en maintenant une bonne cohésion collective.

Au fil de son intervention sur Canal+, Rémi Cabella a donc livré un témoignage particulièrement positif sur son aventure dans le Forez. Son passage à l’ASSE reste associé à une belle réussite sportive, mais aussi à des rencontres humaines qu’il n’a manifestement pas oubliées. Et son message aux supporters est limpide : le lien avec Saint-Étienne est toujours bien présent.