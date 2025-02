L’ASSE a fort à faire dans le mois de février. Les Verts joueront face à Angers pour clôturer ce mois et débuteront le mois de mars en enchaînant une seconde réception consécutive. Le match de la 24ème journée de Ligue 1 opposant Saint-Étienne a l’OGC Nice a été programmé !

Le match aller est encore dans la tête de beaucoup d’amoureux du club stéphanois. L’ASSE avait sombré à l’Allianz Riviera en s’inclinant 8-0 face aux aiglons. Les stéphanois avaient tout fait à l’envers sur le plan défensif ce soir la. Les joueurs auront certainement à cœur de laver l’affront lors du match retour.

Des matchs riches en buts

Les confrontations récentes entre l’ASSE et Nice à Geoffroy Guichard ont souvent été riches en buts. Si les niçois ont remporté les 2 dernières rencontres à Saint-Etienne, les Verts ont également su corriger les aiglons à plusieurs reprises. Les aiglons étaient venus s’imposer 3-0 en 2021-2022 et 3-1 la saison précédente.

Les 2 confrontations de l’année 2019 avaient réussi pour l’ASSE. Les hommes de Claude Puel s’étaient brillamment imposés 4-1 un mercredi soir de décembre. Une rencontre marquée par le 1er but de la carrière professionnelle de Wesley Fofana. Le hasard fait bien les choses, car il avait fait des débuts en pro 7 mois plus tôt face à Nice. Jean Louis Gasset avait lancé le jeune défenseur central lors du succès 3-0 de ses hommes, scellant une qualification en Europa League.

La rencontre la plus marquante des 10 dernières années reste celle de la saison 2014-2015. Les stéphanois avaient plumé les aiglons sur le score de 5-0. Les hommes de Claude Puel n’avaient pas vu le jour face a ceux de Christophe Galtier.

ASSE - Nice est programmé !

L’ASSE recevra Nice pour enchaîner un second match de rang à domicile après la rencontre face à Angers, le samedi 22 février. La rencontre entre les Verts et les aiglons aura lieu le Samedi 1er Mars a 17h et sera diffusée par Bein Sports.

La programmation de la 24eme journée de Ligue 1

Vendredi 28 février 2025 à 20h45 sur DAZN

AS Monaco – Stade de Reims

Samedi 1er mars 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

AS Saint- Étienne – OGC Nice

Samedi 1er mars 2025 à 19h00 sur DAZN

RC Lens – Havre AC

Samedi 1er mars 2025 à 21h05 sur DAZN

Paris Saint-Germain – LOSC Lille

Dimanche 2 mars 2025 à 15h00 sur DAZN

Olympique Lyonnais – Stade Brestois 29

Dimanche 2 mars 2025 à 17h15 sur DAZN

Montpellier Hérault SC – Stade Rennais FC

AJ Auxerre – RC Strasbourg Alsace

Angers SCO – Toulouse FC

Dimanche 2 mars 2025 à 20h45 sur DAZN

Olympique de Marseille – FC Nantes