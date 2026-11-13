L’ASSE se déplace à Annecy ce dimanche à 15 heures pour affronter le GFA Rumilly-Vallières au 7e tour de la Coupe de France. Avec douze absences annoncées, Ian Cathro devra composer avec un effectif largement remanié. Plusieurs jeunes joueurs ont ainsi été aperçus à l’entraînement des professionnels cette semaine. Certains pourraient découvrir le groupe de l’équipe première à cette occasion. Mais qui ?

La Coupe de France pourrait offrir de belles opportunités aux jeunes Stéphanois. Privé de nombreux éléments, le staff de l’ASSE a notamment fait appel à plusieurs joueurs de la réserve pour compléter ses séances d’entraînement. Les photographies publiées par le club permettent déjà d’identifier plusieurs candidats potentiels. Mais qui pourrait réellement être présent sur le banc au Parc des Sports d’Annecy ?

ASSE : douze absents face à Rumilly-Vallières

Le contexte est particulier pour les Verts. Pas moins de douze joueurs devraient manquer ce rendez-vous de Coupe de France. Une situation qui oblige le staff à revoir ses plans et ouvre forcément des possibilités pour les joueurs moins habitués au groupe professionnel.

Dans le détail, Gautier Larsonneur et Tamar Svetlin sont indisponibles sur blessure. Les convocations internationales concernent également plusieurs Stéphanois : Mamour Ndiaye, Sohaib Naïr, Aron Csongvai, Augustine Boakye, Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili, Nadir El Jamali, Adam Baalal, Marten-Chris Paalberg et Kevin Pedro.

Un véritable casse-tête pour le staff stéphanois. Si certains cadres restent disponibles, plusieurs postes devront être renforcés. La Coupe de France représente donc une occasion intéressante pour donner leur chance à des joueurs issus de la formation.

Plusieurs jeunes de la réserve aperçus à l’entraînement

En début de semaine, les premières photographies publiées par l’ASSE ont permis d’identifier plusieurs nouveaux visages à l’entraînement des professionnels.

Elyes Dhaoui, Lamine Sonko, Noah Moulin, Etienne Mendy, Nathan Kasia, Tom Teillol et Gueye Mourtada étaient notamment présents. Sept joueurs qui pourraient prétendre à une place dans le groupe pour le déplacement en Haute-Savoie.

La liste s’est encore étoffée ce jeudi. Lucas Reynaud, Alexis Colombet, Mylan Toty et Valentin Depalle ont également été aperçus aux côtés des professionnels.

Au total, onze jeunes joueurs ont donc été identifiés dans les séances de la semaine. Une présence qui ne signifie évidemment pas que tous seront convoqués dimanche. Certains ont pu simplement venir compléter les effectifs à l’entraînement.

Mais les absences importantes donnent forcément du poids à leur candidature.

Qui pourrait être sur le banc de l’ASSE dimanche ?

Plusieurs profils semblent particulièrement intéressants à suivre. Nathan Kasia connaît déjà le groupe professionnel et dispose d’un avantage sur certains de ses partenaires. Lamine Sonko est également un candidat à surveiller. L’attaquant pourrait profiter de cette opportunité pour se rapprocher de l’équipe première.

Elyes Dhaoui fait aussi partie des joueurs susceptibles de tirer leur épingle du jeu. Sa présence à l’entraînement montre qu’il figure parmi les jeunes sollicités cette semaine.

D’autres profils pourraient compléter le groupe. Noah Moulin, Etienne Mendy, Tom Teillol et Gueye Mourtada ont eux aussi participé aux séances. Les présences de Lucas Reynaud, Alexis Colombet, Mylan Toty et Valentin Depalle jeudi ajoutent encore des possibilités.

Difficile toutefois d’établir une hiérarchie définitive à partir des seules photographies. Une présence à l’entraînement ne garantit pas une convocation. Le choix dépendra notamment des besoins du staff, des postes à couvrir et de l’état de forme de chacun. Premières indices avec la conférence de presse d’Ian Cathro à la mi-journée.