Arrivé au Stade Rennais en février dernier, Arnaud Nordin traverse une période délicate. L’ancien attaquant de l’ASSE, passé également par Montpellier et Mayence, a été envoyé en réserve après avoir perdu du terrain dans la hiérarchie offensive. À quelques semaines du mercato hivernal, sa situation pose désormais une question. Rennes envisage son départ

Le début de saison 2026-2027 d’Arnaud Nordin est loin des attentes. Recruté initialement sous la forme d’un prêt en provenance de Mayence, avant de s’engager définitivement avec Rennes jusqu’en juin 2029, l’ailier français peine à s’imposer en Bretagne.

À 28 ans, l’ancien Stéphanois se retrouve dans une situation inconfortable. Son temps de jeu s’est réduit et ses perspectives à court terme sont limitées.

Rennes : Arnaud Nordin rétrogradé en réserve

Le dernier signal est révélateur. Selon Benjamin Quarez, Arnaud Nordin a été envoyé avec l’équipe réserve rennaise le week-end du 7 novembre, à l’occasion d’une rencontre face à Brest.

Dans le même temps, l’ancien joueur de Montpellier ne figurait donc pas dans le groupe professionnel retenu pour affronter Lille.

Une situation illustre sa perte de crédit au sein de l’effectif breton. Nordin totalise seulement 111 minutes en Ligue 1 et 93 minutes en Ligue Europa cette saison.

Un bilan limité pour un joueur qui espérait retrouver de la continuité après son arrivée en Bretagne.

Mercato : un départ de Nordin envisageable

Le prochain mercato hivernal pourrait constituer un tournant pour Arnaud Nordin. Sous contrat jusqu’en 2029, l’ailier ne se trouve pas dans une situation d’urgence contractuelle. Mais son manque de temps de jeu interroge sur la place qu’il occupe désormais dans le projet rennais.

Plusieurs scénarios restent possibles. Rennes pourrait choisir de le conserver pour maintenir de la profondeur dans son secteur offensif. Un départ temporaire sous forme de prêt semble la solution la plus cohérente pour l’ensemble des parties.

À ce stade, aucune information confirmée ne permet toutefois d’affirmer que le Stade Rennais a placé Arnaud Nordin sur la liste des transferts ou engagé des discussions pour son départ.

Un hiver important pour l’ancien joueur de l’ASSE

Formé à Saint-Étienne, Arnaud Nordin avait disputé 148 rencontres avec les Verts, inscrivant 18 buts et délivrant neuf passes décisives.

Après son départ du Forez, il avait poursuivi sa carrière à Montpellier, puis à Mayence, avant de rejoindre le Stade Rennais.

Son parcours témoigne d’une vraie expérience. Mais à 28 ans, l’ailier a surtout besoin de retrouver du rythme et des responsabilités.