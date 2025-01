Razik Nedder (Entraîneur de l'ASSE) : "0-0 contre la National de Bourg-Péronnas. C’était notre troisième match contre une équipe de National depuis le début de la saison. Ce sont toujours des oppositions très intéressantes. Nous avons réalisé une belle première mi-temps, avec la capacité de conserver la possession et de maîtriser le jeu. Il nous a cependant manqué de l’efficacité pour concrétiser nos deux ou trois occasions. C’est justement dans ce domaine que nous devons franchir un cap : dans ce type de match, il faut savoir être tueur sur les rares opportunités que l’on obtient en une mi-temps.

La seconde période a été plus équilibrée, et nous avons concédé quelques situations. Cela nous a permis de donner du temps de jeu à tout le monde, notamment aux joueurs professionnels qui étaient suspendus, ainsi qu’à de jeunes joueurs nés en 2007 et 2008, venus découvrir un niveau d’exigence différent.

Il faudra répéter ce type de performance la semaine prochaine pour bien entamer la seconde partie de saison."

Feuille de match

Samedi 4 janvier 2025 - 12h

ASSE - Bourg-Peronnas : 0-0.

Le onze de départ : Touré - Kinunga, Abelhamid (cap), Makhloufi, Nzuzi (Ndiaye, 58ème) - Gauthier (Mouton, 46ème), Gadegbeku (Eymard, 63ème), Fall (Cateland, 75ème), Kies (El Jamali, 58ème) - Agesilas (Ben Tiba, 68ème), Sissoko. Entraîneur : Razik Nedder