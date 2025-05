Jérôme Rothen s'est exprimé sur la course au maintien en Ligue 1. Pour l'ancien milieu de terrain de Monaco et du PSG, la relégation de l'ASSE ne fait aujourd'hui aucun doute. L'AS Saint-Etienne va faire l'ascenseur. Une certitude pour Rothen qui crucifie les Verts.

Les chances de se maintenir en Ligue 1 sont plus faibles que jamais pour l'ASSE. Selon Fabien Torre, elles ne seraient que de 5 % à deux journées de la fin du championnat. L'AS Saint-Etienne devra impérativement l'emporter face à Reims et Toulouse, tout en espérant que le HAC s'incline face à deux équipes du haut de tableau, l'OM et Strasbourg. Marseille et le RCSA luttent pour les places qualificatives en Ligue des Champions et sont logiquement favoris face au Havre. Peu importe, Jérôme Rothen acte la descente de l'ASSE sans prendre de pincettes.

L'ASSE va descendre, le HAC mérite de rester en Ligue 1

Jérome Rothen (RMC) : "Je pense que les carottes sont cuites pour les Verts. Ils vont faire l'ascenseur. Je pense qu'ils ne se remettront pas de ce match. Tu as le droit de perdre contre Monaco, mais les autres résultats les condamnent. Notamment la victoire du Havre à Auxerre. Le HAC est surprenant sur cette seconde partie de saison. Ils ont aligné des bons résultats. Ils méritent de se maintenir vu leurs derniers résultats. Alors certainement qu'ils devront passer par les barrages, car ils passent pas la Ligue des Champions. Je ne vois pas comment ils pourront prendre qu'un point face à l'OM chez eux ou à Strasbourg. À la Meinau dans un stade comble qui veut retrouver l'Europe, je ne vois pas comment ils pourraient résister. À mon avis, les dés sont déjà jetés.

Saint-Etienne sera en Ligue 2… Le Havre en barrage."

Tant que mathématiquement rien n'est acté, continuons de croire à un miracle. À commencer par ce samedi où une victoire de l'ASSE à Reims pourraient mettre un grand coup de pression sur Didier Digard et le Havre.