L’AS Saint-Étienne a officiellement bouclé son mercato le 30 août dernier, mais il reste encore des postes qui nécessitent l’attention des dirigeants stéphanois. Ils ont encore la possibilité de recruter un joker, ainsi qu’un joker médical, même si personne ne souhaite que l’effectif d’Olivier Dall’Oglio ait à recourir à ce dernier. En outre, il est possible de faire appel à un ou plusieurs joueurs libres. L’ASSE dispose donc de quelques options pour compléter son effectif, non pas en quantité, mais en qualité.

En France, deux dispositifs permettent aux clubs de football de recruter en dehors des périodes de mercato : le joker médical et le joker unique.

La LFP précise que le joker médical est activé dans trois situations précises : en cas de décès d’un joueur, de blessure grave d’un gardien de but, ou d’une blessure grave d’un joueur en équipe de France, entraînant une absence d’au moins trois mois. Dans ce cas, le club peut recruter un remplaçant, mais le joueur blessé et le nouveau joueur ne peuvent pas être inscrits ensemble sur la feuille de match pendant trois mois.

Fin de mercato : un joker pour les Verts ?

Le joker unique permet à chaque club français de recruter un seul joueur sous contrat avec un autre club français, entre la fin du mercato estival et l’ouverture du mercato hivernal, à condition de trouver un accord avec le club vendeur. Enfin, un club peut tout à fait faire signer un joueur actuellement libre de tout contrat…

L’ASSE va-t-elle faire appel à l’une de ces possibilités pour renforcer son effectif ? Possible… Cependant, il est difficile de savoir quels postes sont prioritairement visés par les dirigeants.

En défense, un véritable manque se fait sentir, même si ce n’est peut-être pas le cas au poste de défenseur central. Yunis Abdelhamid et Dylan Batubinsika occupent actuellement les places de titulaires, avec Mickaël Nadé comme bon complément sur le banc. Certains jeunes du centre de formation peuvent aussi dépanner, tout comme Anthony Briançon, un joueur expérimenté qui a grandement contribué à la montée de Saint-Étienne en Ligue 1 la saison dernière.

La disette au poste de latéral ?

C’est sur les côtés que les problèmes sont plus flagrants. Yvann Maçon occupe le flanc droit et Pierre Cornud le flanc gauche, mais derrière eux, le manque de profondeur est alarmant. L’AS Saint-Étienne ne peut se permettre de passer la saison en tremblant à l’idée qu’un de ces latéraux titulaires se blesse. La jeunesse stéphanoise n’a pas rassuré et les options de fortune ne sont pas légion…

Au milieu de terrain, Ekwah est arrivé, mais n’a pas encore joué, ce qui rend difficile l’évaluation de son impact et de son délai d’adaptation. Cela dit, avec Aïmen Moueffek, Florian Tardieu et Mathis Amougou, il y a des options solides pour le poste de milieu défensif. Sans oublier Mouton qui a effectué des rentrées intéressantes lors des premières rencontres de l’ASSE.

Un numéro 10 espéré au milieu de terrain ?

Saint-Étienne souffre d’un manque de réalisme sur les ailes. Des solutions existent avec des joueurs comme Aiki, Boakye ou Cafaro, mais il est encore difficile de dégager un titulaire parmi ces noms. Le problème se pose davantage au poste de milieu offensif. Davitashvili, régulièrement titulaire en ce début de saison, n’est pas encore en grande forme. Olivier Dall’Oglio a essayé de le faire évoluer aussi bien côté droit qu’au centre, mais sans grand succès pour l’instant. Un numéro 10 semble manquer aux Verts afin de distiller de bons ballons à des attaquants stériles jusqu’à présent.

En attaque, Lucas Stassin est arrivé, mais il n’a pas encore joué. Il pourrait être le buteur qui manque à l’ASSE. Ibrahim Sissoko, dans un style différent, a montré qu’il pouvait être utile, mais il a souvent semblé isolé à l’avant et pourrait bénéficier d’un partenaire proche. Il reste également Wadji, mais son physique semble fragile, et si sa saison ressemble à la précédente, il ne devrait jouer que par bribes.

L’ASSE va-t-elle recruter ? Possible. En attendant, n’hésitez pas à répondre à notre sondage Twitter…