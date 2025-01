Le mercato a ouvert ses portes depuis peu. L'ASSE va en profiter pour offrir de nouvelles possibilités à son nouvel entraîneur norvégien : Eirik Horneland. Le compte X @Nordisk nous donne ses idées de recrutement typique norvégien. Voici les 5 coups à faire.

Dans la recherche de joueurs norvégiens ou évoluant en Eliteserien pour s'intégrer au style de jeu d’Eirik Horneland, il est essentiel de viser des profils accessibles financièrement et réalistes sportivement. Des joueurs qui semblent avoir les capacités de jouer le maintien tout en apportant un plus à l'équipe de l'ASSE dès le mercato hivernal.

Felix Horn Myhre (25 ans – Milieu de terrain)

International norvégien 🇳🇴 (3 sélections, 1 but), Felix Horn Myhre s’est imposé comme le cerveau du système Horneland à Brann. Pilier de l’équipe en 2024, il a disputé 27 des 30 matchs d’Eliteserien, inscrivant 3 buts et délivrant 6 passes décisives.

Droitier évoluant principalement comme relayeur gauche, il a été élu joueur de l’année dans son club et figure parmi les meilleurs joueurs du championnat. Actif, précis techniquement et doté d’une excellente vision de jeu, Myhre excelle dans l’art de créer du liant entre les lignes. Grâce à sa qualité de passe et ses inspirations, il dynamise les offensives de son équipe.

Est-il le joueur emblématique d’Horneland ? Tout porte à le croire. De quoi se l'offrir au mercato ?

💰 Valeur marchande : 4 M€

Lasse Berg Johnsen (25 ans – Milieu de terrain)

Déloger Lasse Berg Johnsen de Malmö s’annonce comme une tâche ardue pour ce mercato, et pour cause : ce joueur est un véritable omniprésent entre les deux surfaces ! Infatigable, il règne sur l’entrejeu avec une maîtrise impressionnante.

L’année 2024 a été exceptionnelle pour ce milieu complet. Récupérateur hors pair, doté d’une lecture du jeu pointue, Berg Johnsen se distingue également par sa capacité à organiser et lancer les offensives. Métronome combatif et rigoureux, il a signé 2 buts et 6 passes décisives en championnat, confirmant ainsi sa polyvalence et sa précision technique.

Son impact ne se limite pas au championnat suédois, où il a dominé avec Malmö : ses prestations solides en Europa League témoignent de sa capacité à élever son niveau face à une opposition plus relevée. Cette régularité et son rôle clé lui ont valu une première sélection en équipe nationale en novembre dernier.

Point à surveiller (selon @Nordisk) : Berg Johnsen évoluait dans une équipe dominatrice dans son championnat, un contexte bien différent de celui qui l’attendrait à Saint-Étienne. Reste à voir s’il saurait s’adapter à un environnement plus exigeant.

💰 Valeur marchande : 4 M€

Japhet Sery Larsen (24 ans – Défenseur central)

Après le cerveau, place au soldat du système Horneland ! Japhet Sery Larsen s’illustre comme un élément clé dans l’effectif d’Eirik Horneland. Bien que son passage à Bodø/Glimt ait été moins concluant, le défenseur a retrouvé ses marques en retournant à Brann début 2023, où il s’est imposé comme une valeur sûre de l’équipe.

Régulier et fiable, Sery Larsen a accumulé 56 matchs sur les deux dernières saisons, témoignant de son endurance et de sa constance. Défenseur complet, il excelle dans plusieurs registres : solide dans les duels aériens, capable d’anticiper les actions adverses et particulièrement à l’aise dans la relance. Son assurance balle au pied lui permet de privilégier des sorties de balle orientées vers l’avant, contribuant ainsi activement à la construction du jeu.

Un potentiel transfert vers Saint-Étienne pourrait se négocier aisément grâce à un détail intéressant : Japhet Sery Larsen partage le même agent qu’Eirik Horneland, ce qui pourrait faciliter les discussions.

💰 Valeur marchande : 1,50 M€

Torbjørn Heggem (25 ans – Défenseur central / Latéral gauche)

Nouvellement international norvégien, Torbjørn Heggem incarne un joueur patient et réfléchi, ayant soigneusement construit sa carrière. Après des années en Scandinavie, il a franchi un cap cet été en rejoignant la Championship anglaise (D2) et n’a pas tardé à briller. Dès son arrivée à West Bromwich Albion, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable.

Défenseur central évoluant sur l’axe gauche, Heggem peut également occuper le poste de latéral gauche, offrant ainsi une polyvalence précieuse à son entraîneur. Rugueux au sol et solide dans les duels aériens, il s’affirme comme un joueur complet, capable d’apporter fiabilité et sérénité à une ligne défensive.

💰 Valeur marchande : 1 M€

Andreas Schjelderup (20 ans – Milieu offensif / Ailier)

Et si c’était lui ? Actuellement hors des plans du Benfica, l’ancien prodige de Nordsjælland a cruellement besoin de temps de jeu pour relancer sa carrière. Un prêt pourrait être une solution idéale pour toutes les parties, et pourquoi pas du côté des Verts ?

Son talent est indéniable. Schjelderup, bien que pas immédiatement associé à une équipe en lutte pour le maintien, possède les qualités pour devenir un atout inattendu dans le système d’Horneland. Sa technique raffinée, sa vivacité et la précision de ses pieds pourraient en faire un véritable facteur X, capable de semer le désordre dans les défenses adverses et de débloquer des matchs serrés.

Un pari pour le mercato ? Peut-être. Mais un pari qui pourrait bien valoir le coup.