L'ASSE est dans une posture inconfortable à l'issue de cette fin d'année 2024. Conscients des manques de ce groupe, les dirigeants stéphanois vont recruter pour renforcer un effectif qui doit obtenir son maintien en fin de saison pour que le projet de la nouvelle direction puisse continuer sereinement. Le poste d'ailier droit sonne comme une priorité dans ce mercato avec la blessure de Ben Old.

Mathieu Cafaro et Augustine Boakye peinent à se montrer convaincants en ce début de saison. Ils cumulent un but à eux deux (Cafaro contre Lille)... une statistique insuffisante ! Voici les six idées de la rédaction pour renforcer ce poste. Des pistes qui se veulent plus exotiques que sous l'ancienne direction.

David Mella

23 mai 2005

International U19 espagnol

Deportivo la Corogne (Liga 2)

Ailier droit (gaucher)

16 matchs sur 18 possibles (3 buts - 3 passes décisives)

Sous contrat jusqu'en 2029

Estimé 2 millions selon Transfermarkt

Ce joueur virevoltant de 169 cm est un pur produit de la formation espagnole. Doté de jambes de feu, son pied gauche est également de très bon niveau. Dans un projet de jeu qui demande des facultés techniques, mais surtout une possibilité d'exister en transition, David Mella sonne comme une bonne idée. D'autant qu'il est en grande difficulté collectivement avec son club de la Corogne avec une place de relégable. Les Verts pourraient profiter de l'opportunité durant le mercato hivernal.

Le pari : Gessime Yassine

22 novembre 2005

International U20 marocain

USL Dunkerque (Ligue 1)

Ailier droit (gaucher)

13 matchs joués sur 15 possibles (1 but - 1 passe décisive)

Sous contrat jusqu'en juin 2027

estimé par 1 million selon Transfermarkt

Ce joueur au parcours atypique est la bonne pioche de notre Ligue 2. Joueur d'avenir, mais dont la marge de progression est encore énorme, il sera à coup sûr un joueur de Ligue 1 dans les années à venir. Surprenant avec Dunkerque, ce gaucher qui évolue au poste d'ailier droit dispose de qualités techniques, mais surtout d'une justesse balle au pied qui ferait grand bien à l'attaque stéphanoise !

⁠Cyril Ngonge, le prêt gagnant au mercato d'hiver ?

26 mai 2000

International Belge

Napoli (Série A)

Ailier droit (gaucher)

4 matchs sur 15 possibles

Sous contrat jusqu'en juin 2028

Estimé à 12 millions d'euros par Transfermarkt

Cet international belge est à la peine dans son nouveau club de Naples. Avec un temps de jeu très faible, un prêt durant le mercato hivernal serait une opportunité de se relancer. L'ASSE pourrait profiter de cette occasion pour se donner une force supplémentaire en attaque.

Marius Broholm, l'avenir radieux

26 décembre 2004

International espoir norvégien

Rosenborg (D1 Norvège)

Ailier droit (gaucher)

29 matchs sur 30 possibles (8 buts)

Sous contrat jusqu'en décembre 2025

Estimé à 4.5 millions selon Transfermarkt

C'est le plus gros pari de cette liste. Ce jeune joueur de bientôt 20 ans dispose d'un potentiel monstre. De quoi renforcer l'ASSE immédiatement ? La question mérite d'être posée, car elle dépendra de son adaptation à un nouveau pays et à un nouveau football. Il est tout de même certain que ses qualités seraient d'une grande aide pour l'attaque d'Eirik Horneland.

Dario Osorio, le coup onéreux gagnant ?

24 janvier 2004

International chilien

Midtjylland (D1 Danemark)

Ailier droit (gaucher)

22 matchs toutes compétitions confondues (3 buts)

Sous contrat jusqu'en juin 2028

Estimé à 8 millions d'euros selon Transfermarkt

Ce joueur est le possible gros coup de cette liste. Un investissement onéreux, mais un joueur de rupture capable de déséquilibrer les défenses adverses. Ce chilien au tempérament sud américain apporterait de la folie et de la fougue à une attaque stéphanoise bien trop dépendante des exploits de Zuriko Davitashvili.

Alan Minda, le bon coup

14 mai 2003

International équatorien

Ailier droit (droitier)

Cercle de Bruges (D1 Belgique)

23 matchs toutes compétitions confondues (2 buts - 5 passes décisives)

Sous contrat jusqu'en juin 2028

Estimé à 6 millions d'euros selon Transfermarkt

Il est le seul droitier de cette liste d'ailier droit. Il présente un profil de dribbleur très intéressant. Le pendant de Davitashvili. L'acquisition d'Alan Minda aura un coût certain mais sa plus-value risque de se faire ressentir. Doté d'une marge de progression importante, il dispose de qualités offensives qui peuvent métamorphoser l'attaque stéphanoise.