Chaque semaine, retrouvez votre émission Sainté Night Club, votre rendez-vous du lundi soir dédié aux supporters des Verts ! Pendant une heure, nous revenons sur l'actualité de l’ASSE. La semaine dernière, les Verts ont reçu leur concurrent pour la course au maintien : Montpellier. Dans ce match de la peur, l'ASSE s'est imposée 1-0 grâce à un bijou de Benjamin Bouchouari. Focus sur la réception de Rennes de ce samedi 17h. L’émission est disponible gratuitement sur YouTube et Twitch. En direct ou en replay, rejoignez-nous nombreux, et n’oubliez pas de vous abonner !

Dans un chaudron bouillant, composé de 33 008 supporters, l'ASSE a obtenu sa quatrième victoire de la saison. Après Lille, Auxerre et Strasbourg, c'est Montpellier qui est tombé dans le chaudron (1-0). Benjamin Bouchouari a marqué l'unique but de la rencontre à la 48e minute. Les Verts ont ensuite fait le dos rond pour s'imposer sur la plus petite des marges.

À noter cette année : le retour du quiz au profit des associations. Comme la saison dernière, les chroniqueurs joueront pour une association, et les gains issus des vues sur les différentes plateformes seront reversés à l'association choisie par le chroniqueur victorieux.

Programme Sainté Night Club - ASSE

Plateau

Présentation : Kevin

Chroniqueurs : Adrien Ponsard - Pierre

Chat : Gab

DEBRIEF : L'important ce sont les 3 points pour l'ASSE (30')

- Votre sentiment après ce match ?

- Les choix d’Odo. Un 11 validé ?

- Doit-on retenir que les 3 points ?

- Abdelhamid, sursaut ou viable ?

- Bouchouari le pallier en cours ?

- Une équipe enfin solide ?

- Geoffroy Guichard la clé du maintien ?

Ça se passe en L1 (10’)

- Nantes coule

- Les Verts dans les temps.

Prochain RDV de l'ASSE (10’)

- Rennes, un adversaire jouable ?

- Votre 11 ?

SNC Challenge !

3 questions pour 3 points

Remerciements et mot de la fin