Après une victoire cruciale face à Reims, l’ASSE aborde la seconde partie de saison avec un objectif clair : décrocher son maintien en Ligue 1. Avec 18 rencontres restantes, chaque point comptera pour rester dans l’élite du football français. Dans cette mission, l’entraîneur Eirik Horneland pourra compter sur l’un des cadres de l’effectif, Mickaël Nadé.

Relancé par Olivier Dall'Oglio après avoir été écarté sous Laurent Batlles, le défenseur central formé au club s’impose comme une valeur sûre cette saison. À 25 ans, le natif de Sarcelles, qui a rejoint Saint-Étienne il y a maintenant 11 ans, est un exemple de résilience et de fidélité. Lancé chez les professionnels en 2017, Nadé a traversé des périodes de doute, notamment avant un prêt fructueux à Quevilly-Rouen Métropole. Mais son retour dans le Forez, couplé à une prolongation de contrat l’été dernier, témoigne de sa détermination à s’imposer durablement dans son club formateur.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Avec Nadé titulaire, l’ASSE a récolté 10 points en 7 matchs (3 victoires, 1 nul, 3 défaites). Sans lui, le bilan est bien plus sombre : 1 victoire pour 8 défaites. En défense à deux, l’association Batubinsika-Nadé est la plus solide, avec une moyenne de 1,43 but encaissé par match en 503 minutes jouées ensemble. À l’inverse, les combinaisons sans lui, notamment Abdelhamid-Batubinsika, ont concédé jusqu’à 2,58 buts par match.

Au-delà de ses qualités défensives, Nadé a également su se montrer décisif offensivement, avec un but et une passe décisive en 16 matchs. Son impact dépasse les statistiques : il stabilise le bloc, apporte du leadership, et rassure ses coéquipiers dans les moments clés.

Alors que l’ASSE lutte pour son maintien, Nadé s’impose comme une pièce incontournable de l’échiquier de Horneland. Son expérience, sa loyauté envers le maillot vert et sa montée en puissance cette saison en font un leader naturel pour guider les Verts vers la sécurité. Si l’ASSE parvient à se sauver, Mickaël Nadé y jouera sans aucun doute un rôle décisif. Sous contrat jusqu'en juin 2028, son avenir s'inscrit dans le Forez.

La meilleure association se dégage

Ligue 1

Défense à 2 :

- Batubinsika - Nadé : 8 buts en 503 minutes (1,43 but/match)

- Abdelhamid - Nadé : 3 buts en 127 minutes (2,13 buts/match)

- Abdelhamid - Batubinsika : 12 buts en 419 minutes (2,58 buts/match)

Défense à 3 :

- Batubinsika - Abdelhamid - Pétrot : 4 buts en 180 minutes (2)

- Batubinsika - Ekwah - Abdelhamid : 4 but en 156 minutes (2,31 buts/match)

- Abdelhamid - Nadé - Batubinsika : 4 buts en 55 minutes (6,55 buts/match)

Coupe de France

- Abdelhamid - Batubinsika : 4 buts en 90 minutes (4 buts/match)