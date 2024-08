Le mercato stéphanois est au ralenti, à moins de 15 jours de son terme. L’ASSE a d’ores et déjà enregistré 6 arrivées ainsi que 2 prolongations de contrats depuis début juillet. Les Verts enregistrent un nouveau renfort, avec l’arrivée de Pierre Cornud en provenance du Maccabi Haïfa.

Une nécessité à ce poste

En quête d’un nouveau latéral gauche depuis le début de la période estivale, l’ASSE a enfin officialisé l’arrivée d’un joueur à ce poste. Le latéral de l’AC Milan, Fodé Ballo-Touré aurait pu débarquer à Saint-Étienne. Un accord entre les Verts et les milanais avait été trouvé pour l’ancien Monégasque. Faute d’accord sur le salaire du latéral, l’ASSE a décidé de se pencher sur Pierre Cornud. Un accord avec son club du Maccabi Haïfa a rapidement été trouvé. Le latéral formé à Montpellier a très vite été conquis par le projet stéphanois. Le joueur qui souhaitait revenir en France pourra retrouver son ancien coéquipier en Israël, Dylan Batubinsika. Comme le défenseur central congolais, il possède une expérience en Ligue des champions non négligeable pour l’ASSE.

Le communiqué de l’ASSE

Natif d’Avignon, Pierre Cornud lance sa carrière sous les couleurs du Montpellier HSC qu’il rejoint à l’âge de 14 ans après des débuts au FC Villeneuve. À Grammont, le jeune joueur fait ses premières classes et se fait une place en U19 puis avec la réserve du MHSC. Tout proche de signer un premier contrat professionnel, le défenseur prend la direction du Dijon FCO à l’été 2017. En Bourgogne, Pierre Cornud s’impose à nouveau et s’empare du brassard de capitaine pendant deux saisons en CFA2.

Au terme de cette aventure dijonnaise, Pierre Cornud fait le choix de le signer à l’étranger en rejoignant le RCD Mallorca avant d’enchaîner plusieurs aventures au Real Balompédica Linense, au Real Oviedo, à l’UD Ibiza ou encore au CE Sabadell FC. Mais c’est bien avec Oviedo, club du nord de l’Espagne, que l’Avignonnais change de dimension. D’abord en Segunda División B, où il dispute 61 rencontres en deux saisons, puis en équipe première, lors de la saison 2020-2021, en Liga 2, où il prend part à 29 matchs avant de confirmer, l’exercice suivant, avec 31 nouvelles apparitions.

Fort de ce nouveau cap passé, Pierre Cornud attire les regards à l’été 2022 et s’engage finalement avec le Maccabi Haïfa, club historique de Ligat ONE ZERO. Un choix qui lui permet à nouveau de gravir un échelon en disputant 27 matchs de championnat, mais surtout 11 rencontres de Ligue des Champions lors de sa première saison sous ses nouvelles couleurs. En LDC, après s’être défait de l’Olympiacos ou encore de l’Étoile Rouge en préliminaires, Pierre Cornud s’offre, avec son coéquipier Dylan Batubinsika, le droit de disputer une phase de poules qui voit le Maccabi affronter le Paris SG, Benfica et la Juventus.

Après un dernier exercice riche de 49 apparitions en championnat et Europa League, mais aussi après avoir été élu meilleur latéral gauche de son championnat à deux reprises, Pierre Cornud s’apprête à retrouver la France sept ans après. Le défenseur rejoint les Verts d’Olivier Dall’Oglio et est désormais sous contrat dans le Forez jusqu’en 2026 avec une option de prolongation pour une saison supplémentaire.