Dans son édito publié dans L’Équipe, Anthony Clément est revenu sur le derby entre l’ASSE et l’OL, avec un focus appuyé sur l’ambiance exceptionnelle de Geoffroy-Guichard. Malgré la situation sportive délicate des Verts, le Chaudron reste l’une des plus belles scènes d’Europe.

Ce n’est pas tous les jours qu’un journaliste national salue avec autant de force l’ambiance du stade Geoffroy-Guichard. Dans son « Point de vue » publié dans L’Équipe, Anthony Clément n’a pas hésité à mettre en avant la passion et l’intensité qui ont régné dimanche dernier lors de la victoire de l’ASSE face à l’Olympique Lyonnais (2-1).

Alors que la saison des Verts reste marquée par la lutte pour le maintien, l’éditorialiste du quotidien sportif a préféré regarder « la vie du bon côté » et rappeler à quel point le derby a offert bien plus qu’un simple match de bas de tableau. « Dans une atmosphère digne des stades les plus incandescents de la planète (oui, oui), Saint-Étienne venait de battre Lyon (2-1) et montrait avec passion qu’une équipe relégable a le droit d’attaquer. »

Une ferveur Verte qui force le respect

Anthony Clément ne s’arrête pas là et poursuit, évoquant avec émotion l’ambiance générale offerte par le peuple vert : « Le spectacle était aussi beau qu’inespéré, celui des tribunes était un trésor pour les yeux et les oreilles. »

Dans une Ligue 1 souvent critiquée pour son manque d’intensité ou de spectacle, le journaliste souligne l’importance de ces rendez-vous, où la passion l’emporte sur les considérations purement comptables. Malgré les polémiques arbitrales et les incidents qui ont émaillé le derby, il rappelle que rien ne devait « saboter la soirée de tout le monde », tant la communion entre les joueurs et leurs supporters fut forte.

Même mal classée, l’ASSE inspire le respect

Anthony Clément pointe aussi cette capacité qu’a l’ASSE à transcender sa position de relégable. Peu importe le classement, l’histoire et la ferveur restent intactes. Il écrit : « À l’arrivée, les Verts vont peut-être descendre en L2, mais ils auront traversé des émotions qu’ils vont chérir longtemps, et il semble que ce bonheur soit contagieux. »

Le Chaudron, toujours debout

Alors que la fin de saison s’annonce tendue pour les hommes d’Eirik Horneland, l’ambiance de Geoffroy-Guichard pourrait bien, une fois de plus, jouer son rôle de douzième homme dans la quête du maintien. Ce que confirme à sa manière le journaliste de L’Équipe, qui rappelle qu’en Ligue 1, « il suffit de les regarder pour s’apercevoir que la L1 a encore quelques arguments ».

Dans une Ligue 1 où le business et les droits télé occupent souvent l’essentiel de l’espace, le Chaudron continue, lui, de raconter une autre histoire. Celle d’une passion intacte, vibrante, toujours prête à s’embraser.

Un édito d'Anthony Clément qui méritait d'être salué et partagé.