La prise de contact aurait été initiée avant même la défaite contre Angers et concernerait non seulement le technicien, mais aussi son staff. Le Français de 47 ans jouit de conditions salariales avantageuses outre-Atlantique (autour de 100 000 euros par mois) et il semble de toute façon impossible d'imaginer sa franchise le libérer dans l'immédiat, alors que les play-offs débutent (finale le 7 décembre). Même s'il n'a jamais caché son envie de revenir en Europe un jour."

Depuis, Wilfried Nancy s'est fait éliminer au premier tour des playoffs de MLS Face à New-York. Une déconvenue pour le technicien français. Annoncé dans le viseur de Rennes (qui a finalement opté pour J. Sampaoli) et de l'ASSE, Nancy s'est récemment exprimé à propos de son avenir : « Perdre au premier tour des playoffs est difficile à accepter, mais nous avons beaucoup appris, collectivement et individuellement. Nous avons progressé, tant dans la constance que dans l’adaptation. Mon objectif reste d’améliorer l’équipe chaque jour et de pousser mes joueurs, tout en apprenant à leur accorder du repos au bon moment. C’était une très bonne saison en termes de résultats et d’enseignement. »

De quoi s'inscrire dans la durée avec Columbus Crew ? L'avenir le dira. Wait and see.

“The idea is to repeat in a better way.”

Coach Wilfried Nancy talks about his disappointment in the way the season ended and his positive assessment of the season as a whole. pic.twitter.com/qeauLgX76S

— The Crew (@ColumbusCrew) November 7, 2024