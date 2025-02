Rien ne va plus à l’ASSE. Après une nouvelle prestation décevante, les Verts ont été contraints de venir s’expliquer avec leurs supporters à la fin de la rencontre. Si le ton est monté, signe d’une colère grandissante dans les travées de Geoffroy-Guichard, les joueurs ont tout de même quitté la pelouse sous les encouragements des kops. Une scène paradoxale, mais révélatrice d’un soutien indéfectible malgré les difficultés actuelles.

Cette saison de Ligue 1 ressemble à un véritable chemin de croix pour les Stéphanois. Actuellement 16ᵉ et barragistes, les hommes d’Eirik Horneland peinent à trouver la bonne formule pour s’extirper de la zone rouge. Loin d’être résignés, les supporters multiplient les actions pour faire passer leurs messages. Dernier en date : une banderole déposée devant le centre d’entraînement de L’Étrat par les Green Angels 1992. Le message, aussi ironique que cinglant, est sans équivoque : « Si vous n’aimez pas la Ligue 1, n’en dégoûtez pas les autres ».

Cette banderole vise à interpeller dirigeants, joueurs et staff sur l’urgence de la situation. Car l’ASSE est en danger. Si l’objectif du maintien semblait réaliste en début de saison, les prestations récentes laissent planer un doute de plus en plus inquiétant sur la capacité des Verts à s’en sortir. Les supporters, eux, ne comptent pas lâcher leur club de cœur, mais ils exigent une réaction rapide.

Eirik Horneland est désormais face à un défi immense. Réussir à remobiliser un groupe qui semble en manque de confiance et de repères tactiques, tout en maintenant l’unité entre l’équipe et ses supporters. Car une chose est certaine : sans le soutien du Chaudron, la mission maintien pourrait vite tourner au cauchemar.

Les prochains matchs seront décisifs, tant sur le plan sportif que symbolique. Une réaction est attendue, sous peine de voir la grogne populaire s’amplifier et l’espoir de maintien s’éloigner un peu plus.